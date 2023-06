Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Entwicklung der Weltwirtschaft hängt auch davon ab, ob die ärmeren Länder die Corona-Pandemie bald in den Griff bekommen.

Am Ende wird alles wieder gut, aber nicht automatisch besser. So in etwa könnte man die aktuelle Prognose der Volkswirte des Internationalen Währungsfonds zusammenfassen. Alle drei Monate nehmen