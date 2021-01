Auch nach Corona wird die Teamarbeit von zuhause aus einen besonderen Stellenwert behalten. Da lohnt es sich, über komfortables Zubehör nachzudenken.

Egal ob Homeschooling, Home Office oder die private Skype-Konferenz mit Freunden und Familie – der Rechner mit Internetanbindung hat seit einem Jahr an Bedeutung gewonnen. Laptops bringen dafür eine Grundausstattung mit: Kamera und Mikrofon sind in der Regel eingebaut. Die Qualität lässt aber meist zu wünschen übrig. Hinzu kommt, dass die Kamera am oberen Displayrand fest verbaut ist. Wir starren also gerade auf den Bildschirm und zugleich in die Kamera. „Schokoladenseiten“ lassen sich so schlecht übermitteln. Und das Mikro – meist ein Löchlein neben der Kamera – demonstriert schon durch seine Größe die beschränkte Empfindlichkeit. Mit dem richtigen Zubehör lassen sich diese Mängel beseitigen.

Ein separates Mikrofon ist die erste Verbesserungsmaßnahme. Hier gibt es mehrere Optionen: Unkompliziert ist ein Mikrofon auf einem kleinen Dreibeinstativ. Früher dominierten hier die Mikros mit 3,5-mm-Klinkenstecker für die passende Laptopbuchse. Heute haben sich Geräte mit USB-Stecker durchgesetzt. Preislich geht es ab etwa 20 Euro los. Für 40 Euro gibt es Mikrofone wie das Tonor PC, mit dem auch Aufnahmen für den eigenen Podcast in guter Qualität zu realisieren sind. Sollen zwei oder mehr Personen im Raum mitreden können, empfiehlt sich ein in alle Richtungen aufnehmendes Mikrofon samt Lautsprecher, das wie eine flache Kuppel konstruiert ist und zwischen den Sprechern auf dem Tisch liegt. Hier gibt es ab 20 Euro befriedigende Qualität. Sollen mehr Personen mitreden können, sollte es aber ein echtes Konferenzmikrofon mit eingebautem Lautsprecher im Bereich ab 100 Euro sein. Empfehlenswert ist der Jabra Speak 410 für etwa 110 Euro.

Wer sein externes Mikrofon auch an sein Smartphone anschließen will, weil auch dessen Kamera zur Aufnahme genutzt werden soll, muss auf die passenden Anschlüsse oder Adapter achten. Hat das Handy keine Klinke, muss das Mikrokabel mit seinem Stecker zur Ladebuchse passen.

Für Sologespräche, bei denen die Umgebung möglichst ausgesperrt sein soll, empfiehlt sich ein klassisches Headset mit Kopfhörer und anmontiertem Mikrofon. Leichte Headsets von Sennheiser oder Panasonic kosten etwa 20 Euro. Gamer setzen auf höhere Qualität, die ab etwa 40 Euro zum Beispiel von JBL zu haben sind. Der Vorteil einer höheren Ausgabe: Der Kopfhörer lässt sich auch als reiner Musikhörer nutzen. Unabhängig macht ein Headset, dass per Bluetooth Kontakt zum Rechner hält. Dann ist es kein Problem, bei einer langen Online-Session auch mal aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen, ohne den Sprachkontakt zu verlieren. Unabhängig macht auch ein winziges Clip-Mikrofon für den Kragen oder das Revers, das mit einem In-Ohr-Kopfhörer kombiniert ist.

Laptop-Lautsprecher neigen zum Scheppern. Um die anderen Teilnehmer eines Online-Meetings gut zu verstehen, empfiehlt sich ein kompakter Bluetooth-Speaker, wie er in vielen Haushalten schon vorhanden ist, wenn ein intelligenter Sprachassistent wie Alexa genutzt wird. Die Kosten kann sich sparen, wer noch ein älteres Kompaktradio mit ordentlichem Klang und mit dem langsam aussterbenden AUX-Eingang an der Rückseite besitzt. Dann braucht es nur ein Kabel, das den Kopfhörer-Klinkenausgang des Laptops mit den AUX-Buchsen verbindet, um die anderen Teilnehmer über den Lautsprecher des Radios zu hören. Verbindungskosten: etwa sieben Euro.

Kommen wir zur Bildübertragung: Um eine Webcam kommt nicht herum, wer vor einem klassischen Rechner mit Monitor sitzt. Laptop-Nutzer werden sich über deutlich bessere Bilder freuen. Was sollte die Kamera können? Full-HD-Auflösung ist Pflicht, 4K-Bilder sind eher überflüssig. Die Belichtung sollte sich auch an dunklere Umgebungen anpassen, wie sie im Home Office oft angenehm ist. LED-Ringleuchten um das Objektiv, wie sie manche Gamer mögen, sind für Konferenzen Unsinn. Das frontale Licht liefert ganz einfach hässliche Bilder, die jeder Filmprofi vermeiden würde. Kameras nehmen zwar meist Weitwinkelaufnahmen auf, trotzdem ist es angenehm, wenn man sich ein wenig bewegen kann. Das unterstützen Kameras mit automatischer Gesichtsverfolgung. Die bietet die Logitech SteamCam, die auch noch eine elektronische Bildstabilisierung eingebaut hat, für etwa 140 Euro. Andere, gute Kameras gibt es bereits ab etwa 30 Euro. Alle Geräte haben auch Mikrofone verbaut. Die sind meist besser, als die in Laptops verbauten Teile. Für komfortable Sitzungen am Rechner empfehlen dennoch ein zusätzliches externes Mikrofon. Gerade bei schwankendem Abstand zum eingebauten Mikro kann die Verständlichkeit leiden.

Kameras werden gerne auf den Rand des Monitors oder Displays geklemmt. Das ist bequem, macht aber unflexibel. Die meisten Kameras besitzen aber auch einen Stativanschluss. Ein kompaktes Stativ ist daher ein praktisches Zubehör, vor allem, wenn nicht immer die gleiche Person im Blickwinkel sein soll, Leichte Dreibein-Stative kosten ab etwa 10 Euro. Auch für den mobilen Einsatz mit einem Smartphone oder einer Kompaktkamera eignen sich Dreibein-Stative mit flexiblen Beinen wie das bekannte Gorilla-Pod oder das mit etwa 13 Euro günstigere Muyos-Octopus-Stativ. Schnell zu verstellen sind Webcam-Ständer mit einem flexiblen Schwanenhals und einer Tischklemme für etwa 20 Euro.