Mobil telefonieren gilt oft zu Unrecht als teuer. Es ist aber meist nicht ganz einfach, einen günstigen und zum Bedarf passenden Tarif zu finden.

Über Mobilfunkpreise wird in Deutschland viel gelästert. Nimm bloß nicht das Handy sondern das Festnetztelefon, solange du zu Hause bist, lautet der befehlende Rat so manches Elternteils an seinen Nachwuchs, solange er dessen Mobilfunkrechnung bezahlt. Wenn es stimmt, was der IT-Branchenverband Bitkom nun in einer Studie hat untersuchen lassen, ist das teuere Image heimischer Mobilfunktarife ein Vorurteil. Das gilt zumindest, wenn man Deutschland mit ausgewählten Industrieländern vergleicht.

Wer außerhalb der EU regelmäßig Urlaub gemacht hat, als das noch problemlos möglich war und sich nach der Passkontrolle ein örtliche Sim-Karte mit festem Datenvolumen kauft, der weiß, dass es viel billiger geht. Allerdings sind in solchen Ländern auch die Übertragungsraten oft erbärmlich. Hierzulande sind Mobilfunkanbieter kein billiger Jakob. Dafür zahlen Netzbetreiber auch zu hohe Summen, wenn neue Lizenzen versteigert werden. Die teuersten sind sie aber auch nicht. Einen günstigen Tarif hat aber nur, wer regelmäßig wechselt, denn in Mobilfunktarifen ist viel Bewegung.

Gerade teure Anbieter erschweren oft Wechsel

Wer einen Zweijahresvertrag hat, kann gar nicht spontan wechseln. Zudem wissen Verbraucherschützer, dass einem vor allem teuere Anbieter einen Wechsel oft nicht gerade einfach machen, um das vorsichtig auszudrücken. Um passgenau wechseln zu können, sollte man auch wissen, welches Datenvolumen man eigentlich mobil verbraucht und ob Flatrates für mobiles Telefonieren sinnvoll sind oder nicht. Nicht jeder schätzt sich da richtig ein. Die günstigsten Anbieter sind von Nutzertyp zu Nutzertyp zudem nicht identisch. Zudem kann sich eigenes Nutzerverhalten ändern, das dann nicht mehr zum Tarif passt.