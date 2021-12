Dank kühler und langlebiger LED-Ausstattung werden kleine Videoprojektoren immer leistungsfähiger. Zwei neue Geräte von Philips haben unterschiedliche Zielgruppen, punkten aber beide mit hoher Mobilität und Unabhängigkeit.

Der Philips GoPix 1 nimmt mit seinen Maßen von 78 x 120 x 18 mm und einem Gewicht von 245 Gramm nicht viel mehr Platz ein als zwei kleine Smartphones. Und damit ist er auch die ideale Ergänzung zu Smartphonenutzern, die sich den Luxus gönnen, Videos unkompliziert vorführen zu können. Videos werden dem Mini-Projektor per HDMI-Schnittstelle oder USB-C zugespielt. Die LED liefern eine maximale Helligkeit von 120 Lumen. Es sollte also dunkel im Raum sein. Die Projektion darf bis zu 75 Zoll groß sein; etwas weniger ist aber empfehlenswert. Die Auflösung bietet zwar nur 854 x 480 Pixel, aber es sei daran erinnert, dass das bereits der Auflösung einer herkömmlichen DVD entspricht.

Für den spontanen Einsatz – beispielsweise im Urlaub – ist der Philips aber eine gute Wahl. Dank eines eingebauten 3-Watt-Lautsprechers ist man mit dem Philips auch unabhängig. Der integrierte Akku soll laut Philips für etwa zwei Stunden ausreichen. Praktisch: Über den USB-Eingang wird der Akku aufgeladen; der Projektor kann aber währenddessen Videos wiedergeben. Für etwa 300 Euro gibt es neben dem Projektor ein kompaktes Stativ sowie Kabel für HDMI und USB-C.

Der zweite neue Philips-Projektor namens PicoPix Max TV ist zwar auch sehr mobil, richtet sich aber eher an Heimanwender, die sich einen flexiblen Projektor für den Einsatz in unterschiedlichen Räumen wünschen. Der DLP-Projektor mit LED-Lampe bietet Full-HD-Auflösung und beherrscht auch den HDR-10-Standard. Die Leuchtstärke von immerhin 900 Lumen soll für Bilddiagonalen für bis zu 120 Zoll, also gut drei Meter reichen. Weniger ist da aber wohl empfehlenswert. Vor allem, wenn der Raum nicht ganz abgedunkelt werden kann, liefern 70 bis 80 Zoll die klareren Bilder.

Mobil ist der würfelförmige Projektor schon wegen seine Maße von 158 x 150 x 119 Millimetern bei einem Gewicht von knapp zwei Kilo. Wirklich autonom wird er durch seinen kräftigen Akku, der Videovergnügen bis zu vier Stunden bieten soll. Für einen angenehm kräftigen Sound hat Philips seinem PicoPix zwei 12-Watt-Lautsprecher gegönnt. Videos lassen sich per HDMI und USB-C zuspielen. Zum Nachladen steht ein weiterer USB-A-Port bereit. Sehr flexibel wird der Philips aber durch seine WLAN-Anbindung und Android TV mit einer Menge Apps für Streamingdienste. Der Philips PicoPix Max TV kostet etwa 900 Euro.