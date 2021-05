Kein Kontakt zur Familie, zu Freunden oder Kollegen? Wer in Corona-Zeiten nicht nur vertraute Stimmen am Telefon hören, sondern seine Mitmenschen auch sehen möchte, hat Möglichkeiten dazu: per Telefon mit Bildübertragung. Was es dazu braucht – und worauf bei der Auswahl des Dienstes geachtet werden sollte.

„Digitale Angebote können helfen, in diesen Tagen nicht zu vereinsamen“, betont das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die IT-Spezialisten empfehlen die sogenannte Videotelefonie als „praktische und einfache Lösung“, gerade auch für ältere Personen. Damit könnten Großeltern „trotz Corona die Enkel sehen“. Laut einer Umfrage der Digitalisierungsinitiative D21 nutzen 81 Prozent der 60- bis 69-jährigen Bundesbürger und 52 Prozent der ab 70-Jährigen das Internet – eine Hauptvoraussetzung für Videotelefonate.

Die Technik: Laut BSI reichen drei Dinge für den Bild- und Ton-Kontakt: ein Smartphone, Tablet oder Computer plus Internetverbindung plus Anwendung oder App eines Dienstleisters. Nur wer einen älteren PC hat, muss womöglich nachrüsten. Benötigt werden Mikrofon und Lautsprecher oder ein Headset sowie eine Mini-Kamera für das Video, die an den PC angeschlossen werden.

Die Dienste: Neben dem Messenger-Platzhirsch WhatsApp gibt es viele weitere Dienstanbieter, darunter etwa Apple FaceTime, Google Duo, Houseparty, Skype, Wire und Zoom. Unterschiedlich ist die Anzahl der Personen, die maximal am Videotelefonat teilnehmen können. Bei WhatsApp sind es bis zu vier Beteiligte, bei Google Duo neuerdings bis zu 12 und bei Zoom bis zu 100. WhatsApp funktioniert nur mit Smartphones, während beispielsweise Google Duo, Skype und Wire auf stationären wie mobilen Geräten laufen. Für FaceTime benötigen die Nutzer Apple-Endgeräte.

Hilfe für Senioren: Kostenlos abrufbare Anleitungen zur Videotelefonie mit Skype und WhatsApp stellt die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso) zur Verfügung (www.digital-kompass.de, Suchworte Skype, WhatsApp). Die Videotelefonie sei einfacher umzusetzen, als viele denken, so die Bagso. Beispielsweise können Skype-Nutzer andere Personen zur Videotelefonie einladen, ohne dass diese Teilnehmer das Skype-Programm selbst installiert haben müssen. Die Einladung zum Videotelefonat kann per E-Mail und Link erfolgen.

Private Daten: Unterschiedlich regeln die einzelnen Anbieter, ob nur einer der Teilnehmer oder alle Teilnehmer ein Benutzerkonto einrichten müssen. Einige Dienste könnten auch ganz ohne Angabe persönlicher Daten verwendet werden, berichtet Alexander Kuch vom Verbraucherportal Teltarif.de, das eine aktuelle Übersicht für 15 der Dienstleister erstellt hat. Demnach verzichten Jitsi Meet und KopanoSplash Meet auf Nutzerkonten.

Ein möglicher Haken in Sachen Datenschutz: Die meisten Anbieter haben ihren Server nicht in Deutschland stehen. Ausnahme Blizz by TeamViewer, geeignet für bis zu fünf Teilnehmer (Internetadresse: www.teltarif.de/internet/video-konferenz-dienste).

Kosten: Alle Dienste in der Teltarif-Übersicht erlauben das Zusammenschalten von mehr als zwei Teilnehmern. Sie stehen nach Angaben des Portals dauerhaft unentgeltlich zur Verfügung mit Ausnahme der reinen Internetkosten. Allerdings könne bei manchen Anbietern die Qualität der Bild- und Tonübertragung leiden, wenn mehr als zehn Personen verbunden sind, sagt Experte Kuch. Außerdem versuchten die Dienste, ihre Nutzer für kostenpflichtige Zusatzservices zu gewinnen.

Homeoffice: Speziell an Beschäftigte im Homeoffice richtet sich ein aktueller Anbieter-Vergleich des Fachportals Golem.de. Einbezogen sind Gratistools und kostenpflichtige Versionen, darunter Cisco Webex Meeting, Google Hangouts Meet, Microsoft Teams, Slack und Zoom. Ein Fazit der Golem-Tester: „Wer zahlt, bekommt mehr.“

Sie küren keinen klassischen Testsieger, sondern nennen die aus ihrer Sicht bestehenden Vor- und Nachteile der einzelnen Angebote und raten, sich je nach Anwendungsfall und Teamgröße für einen passenden Dienst zu entscheiden (www.golem.de, Suchwort Videokonferenz-Tools).