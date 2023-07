Microsoft hat in einem jetzt öffentlich gewordenen Papier Pläne offenbart, Windows als Web-Applikation anzubieten. Müssen sich jetzt alle Windowsnutzer auf ein Web-Abo ihres gewohnten Betriebssystems einstellen?

Von Jo Wüllner

Windows im Web? Das ist bei Unternehmen nichts Besonderes; so ist schließlich auch dieser Artikel entstanden. Ein Mitarbeiter im Home-Office startet seinen Windows-Rechner, loggt sich bei der RHEINPFALZ ein, dort startet ein weiteres virtuelles Windows. Und von diesem System aus kommt man ins gut gesicherte Redaktionsprogramm, wo online eine komplette Zeitungsseite geschrieben und gestaltet werden kann. Texte und Fotos werden dabei vom heimischen Rechner aus hochgeladen. Unternehmen nutzen ähnliche Lösungen schon lange. Das ist praktisch, aber nicht sehr elegant, weil Windows zweimal gestartet werden muss: auf dem Rechner und auf dem Server des Unternehmens.

Für Unternehmenskunden bietet Microsoft bereits seit 2021 ein Abo namens Windows 365 an. System, Office-Programme, weitere Windows-Apps und Daten liegen dann bei Microsoft auf Servern. Nutzer greifen über das Internet auf ihre persönlichen Daten und Programmeinstellungen zu. Der Vorteil: Nach dem Einloggen lässt sich von jedem beliebigen Rechner auf den Arbeitsbereich zugreifen. Für Unternehmen mit vielen mobilen Mitarbeitern ist das praktisch, weil auch die Updates zentral von einer IT-Abteilung abgewickelt werden. Der Nachteil: Das Internet muss stabil sein. Und die verfügbare Rechenleistung ist beschränkt. Basisangebote liefern 8 GB RAM, eher wenig Prozessorleistung und 128 GB Speicher für knapp 30 Euro im Monat. Das reicht für normale Office-Arbeiten. Arbeitsgerät ist aber immer noch ein klassischer Windows-Rechner. Windows verdient also doppelt, vor allem weil die meisten Nutzer ein weiteres Office-365-Abo besitzen.

Google-Chrome-Erfolg machte Microsoft nervös

Was bezweckt Microsoft neben der Einnahme von Abo-Gebühren? Man war in Redmond wegen des Erfolges von Google Chrome nervös geworden. Vor allem in den USA waren einfache Rechner mit dem Google-Betriebssystem und Googles Web-Applikationen im Bildungsbereich sehr erfolgreich. Da wollte Microsoft eine eigene Lösung bieten.

Wie das US-Magazin „The Verge“ berichtet, sieht Microsoft auch die Chance, mit einem webbasierten System leichter Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz in der Cloud anzubieten. Dabei werden die Berechnungen nicht auf dem PC des Nutzers gemacht, sondern auf den Servern des Anbieters. Da wäre eine Integration von System, Apps und KI praktisch. Microsoft spricht von „einem nahtlosen digitalen Erlebnis“.

Die passenden günstigen Rechner will Microsoft durch die Zusammenarbeit mit AMD und Intel bereitstellen, die an neuen Chiparchitekturen arbeiten. Hier würde Microsoft allerdings besser fahren, wenn man sich wie Apple auf die effizientere ARM-Chiparchitektur konzentrierte. Mit der ist es Apple innerhalb der letzten Jahre gelungen, auch Hochleistungsrechner mit stromsparenden Prozessoren auszustatten.

Kommt das Web-Windows für alle?

Die aktuell anvisierte Lösung von Microsoft nennt sich „Windows 365 Boot“. User können ihren PC damit so einrichten, dass sie gleich nach der Anmeldung auf den Cloud-Desktop zugreifen können. Das lokal installierte Windows müsste dann nicht mehr zusätzlich aktiv sein. Diese Konfiguration wird gerade im Umfeld eines Windows-Insider-Programms getestet. Ist kein internes Windows nötig, lässt sich dieser Dienst auch von einem Tablet oder einem Smartphone aus nutzen, da der Zugang nur einem Browser und eine schnelle Internetverbindung benötigt.

Kommt also das Web-Windows für alle? Mit hoher Sicherheit nicht als „Zwangsmaßnahme“. Das kann sich Microsoft nicht leisten. Und das ist auch nicht das Ziel. Die meiste Programmierarbeit ist bereits für die Unternehmenslösungen getan. Mit einigen nutzerfreundlicheren Anpassungen könnte sich das neue Abo-Paket für manches Home-Office als nützlich erweisen. Es ist für Microsoft also ein günstiges Zusatzprodukt.

Für die allermeisten PC-User gibt es wenig Vorteile. Viele Abonnenten von Office 365 nutzen aber eine sinnvolle Cloud-Option bereits, wenn sie ihre Office-Dateien bei einem Cloud-Dienst gespeichert haben, auf den sie von anderen Geräten zugreifen können, die in ihr Office-365-Abo eingebunden sind. Haben sie die Microsoft-Cloud gewählt, die für Abonnenten einen Terabyte Speicherplatz bietet, lässt sich über jeden Browser von jedem Endgerät via office.com das ganze Office-Paket nutzen. Mehr Microsoft muss meist nicht sein.