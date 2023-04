Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Biontech ist ein Start-up mit langem Atem. Neben der Genialität seiner Gründer spricht das auch für den Forschungsstandort.

An der Börse ist Biontech nach dem Gang an die Nasdaq in den USA vor mehr als einem Jahr das, was Anleger einen volatilen Wert nennen. Er hat gehörige Schwankungen – die Spitzen bilden