In der Corona-Krise erweist sich die Bahn als ein bedeutender Teil der lebenswichtigen Infrastruktur. Die Politik sollte sie mehr unterstützen.

Sigrid Nikutta, die neue Güterverkehrschefin der Deutschen Bahn (DB) ist schon ihrer früheren Funktion an der Spitze der Berliner Verkehrsbetriebe BVG durch ihr Talent für clevere Öffentlichkeitsarbeit aufgefallen. Nikutta versucht nun, DB Cargo als Transporteur von den Produkten zu profilieren, die in der Corona-Krise zeitweise besonders heftig gehamstert wurden, nämlich Nudeln und Toilettenpapier. Das trägt der Bahn vielleicht einen Sympathiebonus ein, den sie gut gebrauchen kann.

Der Nudeltransport aus Italien, für den in den Medien gern der Begriff „Pasta-Express“ verwendet wird, erfolgt im Einzelwagenverkehr. In diesem komplexen System, in dem Rangierbahnhöfe wie Mannheim eine zentrale Rolle spielen, ist fast nur DB Cargo aktiv. Die DB-Konkurrenten, die inzwischen beim Schienengüterverkehr in Deutschland einen Marktanteil von über 50 Prozent haben, agieren fast nur im deutlich einfacheren Ganzzug-Betrieb, bei dem sie ihre Kostenvorteile ausspielen können.

Für DB Cargo waren die Streiks der Lokführergewerkschaft GDL in den Jahren 2014/2015 desaströs. Davon hat sich das Unternehmen nie richtig erholt und in den vergangenen Jahren trotz guter Konjunktur rote Zahlen geschrieben. Wenn es auch in Zukunft zur Entlastung der Straßen und im Interesse des Klimaschutzes noch einen Bahn-Einzelwagenverkehr als Alternative zum Lkw geben soll, ist mehr denn je die Politik gefragt.