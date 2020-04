Die Häufung psychischer Leiden bei Arbeitnehmern in der Pfalz ist auffällig. Über die Ursachen kann nur gemutmaßt werden.

Warum sind Arbeitnehmer in der Pfalz besonders häufig wegen psychischer Leiden krankgeschrieben? Was ist hier anders für Beschäftigte als anderswo? Die Krankenkasse Barmer, deren Statistik die Tatsache ans Licht geholt hat – übrigens nicht zum ersten Mal –, hat dazu keine Ursachenforschung betrieben. Das ist bedauerlich. Denn damit könnten belastende Rahmenbedingungen erkannt und wenn möglich verändert werden.

Ein spezieller Faktor könnten die langen, zeitraubenden Fahrtstrecken sein, die in der Pfalz von Vielen zum Arbeitsplatz zurückzulegen sind: etwa aus der West-, Südwest- oder Nordpfalz zu den großen Arbeitgebern BASF und Daimler in Ludwigshafen und Wörth. Oft müssen die Beschäftigten zu nachtschlafender Zeit aufstehen, um pünktlich zum Schichtbeginn vor Ort zu sein. Ohnehin begünstigt Schichtarbeit, vor allem im Wechsel, Depressionen – wie Schlafmangel auch.

Der Arbeitsplatzverlust durch die Konversion in der West- und Südwestpfalz war dramatisch

Richtig, das gibt es ähnlich auch anderswo in der Republik. Aber: Der Verlust an Arbeitsplätzen vor allem in der West- und Südwestpfalz war durch die Konversion dramatisch. Vielen Arbeitnehmern blieb nichts anderes übrig, als sich in der Metropolregion Rhein-Neckar beziehungsweise im Großraum Karlsruhe nach einer Beschäftigung umzusehen.

Eine weitere Besonderheit: In der Pfalz gibt es große, renommierte Kliniken, die sich auf die Behandlung von psychischen Erkrankungen spezialisiert haben, etwa die Pfalzklinik. Diese Fachkliniken gibt es nicht überall. Vielleicht ist die Versorgung hier einfach besser als anderswo, weswegen Krankschreibungen öfter erfolgen als in weniger gut mit Fachkliniken ausgestatteten Regionen.