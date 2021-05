Die Überwindung der Corona-Krise wird sehnsüchtig erwartet. Aber einige Entwicklungen sollten danach nicht weitergehen wie zuvor. Das gilt gerade auch für den Flugverkehr und besonders umweltbelastende Tourismusformen wie Kreuzfahrten.

Die Corona-Krise hat das Thema Klimawandel in den Hintergrund gedrängt – aber sicher nicht für lange Zeit. Der nach einem viel zu trockenen Frühjahr drohende nächste Dürresommer dürfte dem Klimawandel schon bald wieder neue Aufmerksamkeit verschaffen.

Dabei hat die Corona-Krise den überraschenden Effekt gehabt, dass die schon als unerreichbar geltenden Klimaschutzziele in Ländern wie Deutschland und der Schweiz für 2020 plötzlich doch noch erreichbar scheinen, weil die Krise zu einer drastischen Reduzierung von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen geführt hat. In dieser Perspektive erscheint manchen das Coronavirus fast wie ein Racheakt oder eine Notwehrmaßnahme der geschundenen Natur, die sozusagen die Notbremse gezogen hat.

„Umweltschutz ist Seuchenschutz“

Eine solche Interpretation ist zwar naiv und wird den komplexen Wirkungszusammenhängen nicht gerecht, aber es gibt in dieser Erzählung Teilaspekte, die durchaus richtig sind. Dies gilt beispielsweise für das Phänomen, dass die Zerstörung des Regenwalds die Verbreitung von Viren und deren Überspringen von Wildtieren auf den Menschen begünstigt. Der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens bringt diesen Zusammenhang auf die treffende Formel „Umweltschutz ist Seuchenschutz“. In der aktuellen Situation heißt das vor allem, dass unterlassener Umweltschutz fehlenden Seuchenschutz bedeutet.

Stillgelegte Flugzeuge haben Symbolkraft

Von besonderer Symbolkraft sind die durch die Corona-Krise weltweit stillgelegten Flugzeug-Flotten. Der Flugverkehr ist ein zentrales Instrument der Globalisierung und hat auch bei der schnellen Verbreitung des Virus über weite Teile der Welt eine wichtige Rolle gespielt. Die Luftverkehrsbranche ist nun von der Corona-Krise besonders heftig betroffen und wahrscheinlich auf den massiven Einsatz öffentlicher Mittel angewiesen. Das sind allerdings auch viele andere Branchen und die Ressourcen selbst relativ wohlhabender Staaten wie Deutschland sind begrenzt. Sie sollten nicht vorrangig dafür eingesetzt werden, den Luftverkehr wieder in Gang zu bringen und ihm wieder zu den Wachstumsraten aus der Vor-Corona-Zeit zu verhelfen. Vielmehr muss die Klimaverträglichkeit ein entscheidendes Kriterium bei der Wiederbelebung der Wirtschaft nach der Corona-Krise sein.

Der Luftverkehr spielt für die Klimaprobleme zwar eine viel geringere Rolle als der Straßenverkehr, aber sein gigantischer spezifischer Energieverbrauch und seine bisher hohen Wachstumsraten machen ihn dennoch zu einem zentralen Klimaschutz-Problem.

Image von Kreuzfahrten hat stark gelitten

Wenn Ryanair-Chef Michael O’Leary derzeit schon von einer anstehenden Belebungsphase mit Billigflügen samt einem Preiskrieg mit Tickets für weniger als 10 Euro spricht, dann vermittelt das den Eindruck, dass die Flugticket-Steuer immer noch viel zu niedrig ist. Auch andere besonders umweltbelastende Tourismusformen wie Kreuzfahrten sollten nicht durch öffentliche Mittel gefördert werden. Durch die – gelinde gesagt – wenig werbewirksamen Szenen mit Kreuzfahrtschiffen während der Corona-Krise dürfte das Image von Kreuzfahrten ohnehin stark gelitten haben.

Rettung von Pfälzer Gastronomie vorrangig

Sehr viel wichtiger ist dagegen die Erholung in der Nähe geworden. Das beginnt bei Spaziergängen, die plötzlich enorm an Beliebtheit gewonnen haben und betrifft wohl auch Urlaubsreisen, für die kein Flug nötig ist. Hierin liegt auch eine Chance für Regionen wie die Pfalz, die günstige Voraussetzungen für einen nachhaltigen Tourismus bieten. Die Rettung der dafür nötigen Hotellerie und Gastronomie muss deswegen in der Corona-Krise hohe politische Priorität haben.