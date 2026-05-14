Lange wurde gerungen, jetzt ist man sich in der Regierung einig, wie man das „Habeck’sche Heizgesetz“ abschaffen möchte. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Katherina Reiche (CDU) wirkt sehr zufrieden, wie sie da steht vor dem großen Fenster des Paul-Löbe-Hauses mit Blick auf das Bundeskanzleramt. Sie ist direkt nach der Kabinettssitzung rübergekommen, um gemeinsam mit Bauministerin Verena Hubertz (SPD) vor der Presse Vollzug zu melden: Die Regierung hat sich auf ein neues Gebäudeenergiegesetz geeinigt. Jetzt muss nur noch der Bundestag zustimmen, und das alte Heizgesetz ist Geschichte.

„Wir schaffen damit Investitionssicherheit, wir schaffen Planungssicherheit, wir ermöglichen Technologieoffenheit und Flexibilität bei der Heizungswahl“, sagte Reiche und zählt auf: „Die starre 65-Prozent-Erneuerbarenquote entfällt. Die Zwangsberatung entfällt. Der erzwungene Heizungsaustausch oder ein Verbot entfällt. Dafür gibt es marktgeschneiderte Lösungen, die Hausbesitzer, die Vermieter in ihre Häuser einbauen können.“

Über Monate hatte die Koalition gerungen. Ein erster Prozess unter Reiches Führung scheiterte. Im Winter übernahmen die Bundestagsfraktionen von Union und SPD und sorgten für gemeinsame Eckpunkte. Die Ministerien von Reiche und Hubertz erarbeiteten Gesetze, das SPD-geführte Justizministerium unterstützte beim Mieterschutz. Ein früher Entwurf sorgte wegen missverständlicher Formulierungen in Sachen Klimaschutz für Knatsch. Und jetzt – jetzt steht die Alternative zu dem Gesetz, das oft als „Habecks Heizhammer“ verunglimpft wurde.

Das Kapitel des alten Gesetzes werde nun geschlossen, sagte Hubertz. „Mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz holen wir das zurück, was lange gefehlt hat. Klarheit, Verlässlichkeit und Vertrauen“, so die Ministerin. „Das alte GEG hat viele Menschen und auch das Land verunsichert.“

Das neue Gesetz regelt nun also auf 160 Seiten den Heizungseinbau neu. Die einzelnen Punkte im Überblick:

Welche Heizung darf man in Zukunft einbauen?

Im Grunde jede, das Gesetz betont die „Entscheidungsfreiheit“ der Eigentümer. Die Vorgabe, dass eine neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Erneuerbaren betrieben werden muss (kann Stand heute nur die Wärmepumpe), entfällt. Wer sich für eine neue Öl- oder Gasheizung entscheidet, muss allerdings ab 2029 einen stetig wachsenden Anteil von Biokraftstoffen beimischen. Das ist die sogenannte Biotreppe.

Welche Stufen hat diese Treppe?

Im Jahr 2029 müssen zehn Prozent Biokraftstoffe beigemischt werden. Die Quote steigt im Jahr 2030 auf 15 Prozent, im Jahr 2035 auf 30 Prozent und in Jahr 2040 auf 60 Prozent. Da endet die Treppe dann auch schon, was viel Kritik von Klimaschützern ausgelöst hat. Schließlich will Deutschland ab 2045 klimaneutral sein. Das geht nur mit einer Fossilenquote von null Prozent.

Wie geht das mit den Plänen zum Klimaschutz zusammen?

Hubertz verweist auf zwei Punkte. Zum einen soll im Jahr 2030 evaluiert werden, ob das Gesetz in dieser Form tatsächlich zu mehr Klimaschutz führt, „und notfalls auch nachsteuern“. Außerdem sei im neuen Gesetz ein klarer Verweis zum Klimaschutzgesetz vorhanden. „Die Klimaschutzziele gelten“, steht da. Heißt: Die Klimaneutralität 2045 werde durch das neue Gesetz nicht infrage gestellt. Beides Punkte, die dem Bundesumweltminister sehr wichtig gewesen seien. „Die Anforderungen beim Klimaschutz, die bleiben bestehen“, so Hubertz.

Wie werden Mieter vor Preisexplosionen geschützt?

Fakt ist: Heizen mit Gas und Öl wird signifikant teurer. Die Entscheidung, wie geheizt wird, liegt in der Regel beim Vermieter. Damit die Mieter nicht auf zu hohen Kosten sitzenbleiben, hat die Regierung eine „hälftige Kostenaufteilung zwischen Mieter und Vermieter beim Einbau einer Heizung, die mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas“ festgelegt. Heißt: Für Heizungen, die nach dem 1. Januar 2028 eingebaut werden, sollen sich Vermieter und Mieter die Kosten für den CO 2 -Preis und die Gasnetzentgelte teilen. Für Heizungen, die nach dem 1. Januar 2029 eingebaut werden, sollen sie sich darüber hinaus die Kosten für den Biokraftstoff teilen, der durch die Biotreppe festgelegt wurde.

Wie geht es jetzt weiter?

Das Gesetz wird im Parlament beraten und gegebenenfalls angepasst. Da die Fraktionen aber maßgeblich an der Erarbeitung des Entwurfes beteiligt waren, ist mit keinen großen Überraschungen zu rechnen. „Es war die Schwäche des vorhergegangenen Gesetzes, dass es am Ende zu verkopft war. Insofern haben wir bei der Erarbeitung darauf geachtet, dass Hinweise aus allen Branchen, aus allen beteiligten Branchen Einfluss gefunden haben“, sagte Reiche. „Das parlamentarische Verfahren liefert jetzt die Möglichkeit zu weiteren Veränderungen, wenn das Parlament dies für nötig hält.“