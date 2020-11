Nudeln, Klopapier und Desinfektionsmittel: Die Corona-Krise hat die Nachfrage der Verbraucher nach bestimmten Produkten zeitweilig stark erhöht – und sich damit teils auch auf die inländische Produktion ausgewirkt. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, lag die Produktion von Desinfektionsmitteln im Durchschnitt von Januar bis September 2020 um 80 Prozent über der des Vorjahreszeitraums; bei Nudeln betrug das Plus im Schnitt 20 Prozent. Die Produktion von Toilettenpapier blieb im Vergleich dazu relativ konstant, so die Statistiker weiter. Zwar wurde demnach im März mit 108.300 Tonnen 17 Prozent mehr Toilettenpapier produziert als im Vorjahresmonat, und auch im April 2020 wurden 12 Prozent mehr hergestellt. Die Betrachtung der Zeiträume Januar bis September 2019 (88.400 Tonnen) und 2020 (85.300 Tonnen) zeigt demnach jedoch, dass die Produktion von Toilettenpapier im Schnitt auf einem ähnlichen Niveau verblieb und sogar um 3,5 Prozent sank. Eine gesteigerte Produktion gab es hingegen bei Spielzeug.