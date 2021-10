Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) setzen beim Sozialausgleich für Mehrkosten für den Klimaschutz auf ein zweistufiges Modell. Als erstes solle es Entlastungen beim Strompreis geben.

Zunächst sollten mit den Einnahmen aus der CO2-Bepreisung die Steuern und Abgaben auf Strom verringert werden, hieß es in einer gemeinsamen Analyse, die am Montag vorgestellt wurde. Bei höheren CO 2 -Preisen sollten dann zusätzliche Einnahmen durch eine Pro-Kopf-Erstattung an die Bevölkerung zurückfließen.

„Ohne einen solchen Ausgleich könnte die Bepreisung langfristig soziale Sprengkraft bergen, da der CO 2 -Preis in den kommenden Jahren stark steigen muss, um die Klimaziele zu erreichen und Klimagefahren wirksam zu begrenzen“, betonten die Experten. Ein breit angelegter Ausgleichsmechanismus solle daher dafür sorgen, dass einkommensschwache Haushalte nicht überproportional belastet werden.

Grundsätzlich befürworten RWI und PIK ausdrücklich einen deutlichen Anstieg des CO2-Preises. Dies sei „ein effizientes und effektives Klimaschutzinstrument“. Jedoch würden durch eine höhere CO 2 -Bepreisung ärmere Haushalte im Verhältnis stärker belastet als Wohlhabende, weil sie einen größeren Teil ihres Einkommens für Güter wie Benzin oder Heizöl ausgeben würden. Entsprechend sei auch die Zustimmung zu höheren CO 2 -Preisen in unteren Einkommensgruppen geringer als in höheren.

E-Auto-Prämien ungenügend

Wichtig sei daher ein Ausgleichsmechanismus, der „insbesondere Gering- und Durchschnittsverdienern zugutekommt“, betonten die Expertinnen und Experten. Bislang beschlossene Förderprogramme wie eine höhere Pendlerpauschale oder Prämien für den Kauf von Elektroautos seien für diesen Zweck jedoch „insgesamt ungeeignet“. Als leicht umsetzbar empfahlen die Institute daher zunächst Entlastungen beim Strompreis. Dies sei auch deswegen besonders sinnvoll, weil auch in Sektoren wie Verkehr und Gebäude vermehrt grüner Strom eingesetzt werden solle.

„Mittelfristig sollten zusätzliche Einnahmen aus der CO 2 -Bepreisung mittels einer pauschalen Rückzahlung ausgeschüttet werden, bei der alle Bürger die gleiche Summe erhielten“, hieß es weiter. Dafür sollten bereits jetzt rechtliche und administrative Voraussetzungen geschaffen werden.

„Klimapolitik kann sehr gut sozial gerecht sein, wenn sie den Ausgleich zwischen unterschiedlichen Einkommensgruppen von vornherein mitdenkt“, betonte PIK-Direktor Ottmar Edenhofer. „Hingegen wäre ein ungebremster Klimawandel mit mehr Wetterextremen sozial ungerecht, weil er teuer ist“ und geringer Verdienende stärker treffe als Großverdiener.