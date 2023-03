Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf Großunternehmen dürfte eine Welle von Klimaklagen zukommen. Allein in Deutschland laufen juristische Angriffe gegen die Energiekonzerne RWE und Wintershall sowie gegen die drei führenden Autokonzerne. Was solche Klagen ausrichten – und was sie in der Wirtschaft anrichten.

Acht lange Stunden mit dem Bus sind es von der peruanischen Hauptstadt Lima bis nach Huaraz, einer Stadt hoch in den Anden. An deren Rand wohnt in einem Haus aus Holz und Lehm der Kleinbauer Saúl