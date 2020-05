Wehrheim, dieser Name steht nicht nur für Pionierleistung im Weinbau. Sondern er hat auch Weingeschichte geschrieben. Weingut Dr. Wehrheim, das heißt 100 Jahre klassische, trockene Weine. In vierter Generation setzt Junior Franz alles daran, die Marke zu verfeinern.

„Bei uns klappt der Generationswechsel auf beiden Seiten“, versichert der 32-jährige Önologe, der froh ist, dass ihn sein Vater Karl-Heinz Wehrheim schon früh in die Verantwortung für den Traditionsbetrieb, eines der ersten VDP-Güter in der Südpfalz, eingebunden hat. Beide schätzen sich als verlässliche Partner, die miteinander eine gemeinsame Richtung verfolgen. Dabei weiß der Junior den Erfahrungsschatz seines Vaters nicht nur in der Außenwirtschaft zu nutzen. „Im Feld kommt es auf Kontinuität und Geduld an“, sagt Franz Wehrheim. In gut zweieinhalb Jahren, dann ist der Papa 65, soll der Sohn das Sagen haben. Ihm, dem künftigen Chef, der heute vor allem Keller und Vermarktung im Blick hat, ist bewusst, welch eine Verpflichtung er da eingeht. „Ich habe beste Bedingungen geerbt“, gibt er zu bedenken. Das gibt ihm sicher auch die Kraft, ein Weingut zu verantworten, das sämtliche Weinführer unter den Top-Betrieben Deutschlands listen.

Franz Wehrheim weiß, worauf es ankommt. Nach dem Gymnasium hat er ein Jahr die High School in Oregon in den USA besucht. Studium der Betriebswirtschaftslehre in Mannheim. Am Weincampus in Neustadt hat er seinen Bachelor für Wein und Önologie gemacht, anschließend berufsbegleitend den Master of Business and Administration. Profitieren kann er zudem von seiner Mitarbeit an einem Campus-Forschungsprojekt, das der Nachhaltigkeit in Weingütern galt.

Bereits seit 2007 forcieren die Wehrheims einen biologisch-dynamischen Anbau, sämtliche Rebsorten sind seit Jahren biozertifiziert. Mit Nachdruck unterstreicht er die Bedeutung nachhaltiger Weinwirtschaft, für ihn eine der Bedingungen zur Verbesserung des Genussmittels Wein. Der Anspruch ist nicht neu. Schon seinem Vater war bewusst, dass sich schonende Anbauweise auch geschmacklich auszahlt. Das Ergebnis sind noch feinere Rieslinge mit besonderer Bodentypizität.

Mehrere Lesedurchgänge im Herbst sind längst eine Selbstverständlichkeit, ohne eine sensibel austarierte Aromareife geht bei ihm nichts. Gerne macht er auch auf die Unterschiede zwischen Weinen vom Mandelberg und dem Kastanienbusch aufmerksam. Zählte doch sein Vater bereits vor 20 Jahren zu den „Terroiristen“, zu den ersten Winzern Deutschlands, die ihre Weine „terroirrein“ ausbauten. Da ist die kalkhaltige Südseite des Mandelbergs, die kräftige, keine schweren, sondern durchaus filigrane Weine liefert. Anders präsentiert sich der zu den besten südpfälzischen Lagen zählende Kastanienbusch, der besonders aromatische, filigrane und auch rauchige Weine hervorbringt.

Auch wenn etwa 80 Prozent der Jahresernte auf den rund 20 Hektar den Weißweinen gilt, vor allem dem Riesling, aber auch dem Weißburgunder oder dem Chardonnay, liegen Franz Wehrheim die Spätburgunder, allerdings nur die „typisch pfälzischen“, besonders am Herzen. „Ich möchte ihnen zu noch mehr Eleganz verhelfen“, schwärmt er. Für ihn ist es ein Privileg, im Besitz besonderer Lagen mit durchweg älteren Rebstöcken zu sein. Die liefern ihm ideale Voraussetzungen für große Burgunder. Es sind jene Trauben, die im Zuge der sogenannten Kalt-Mazeration, mit der bei der Maischegärung verschiedene Inhaltsstoffe aus den Beeren gelöst, die Schwefelanteile möglichst bescheiden gehalten werden. „Ganz individuell auf einzelne Weine einzugehen wird immer wichtiger“, betont der junge Winzer. Dabei helfen ihm die infrastrukturellen Veränderungen in der Produktion, in der Tradition und Moderne zueinander finden. Mit einem Ertrag von höchstens 5000 Litern pro Hektar werden so jährlich rund 100.000 Flaschen gefüllt. Der Jahresumsatz liegt bei etwa 1,2 Millionen Euro.

Drei Jahrzehnte sind seit der Gründung der „Fünf Freunde“, jener Kooperation der südpfälzischen Weingüter Rebholz, Siegrist, Becker, Münzberg und Wehrheim vergangen. Die Kinder der Gründerväter, die eine ganze Weinregion so positiv prägen konnten, verstehen sich nach wie vor als Freunde, probieren gemeinsam ihre Weine und diskutieren auch über Stile. Jüngst haben sie ein 2018er Spätburgunder Cuvée mit Trauben aus den fünf Gütern ausgebaut. „Wir müssen weiter am guten Ruf der Region arbeiten“, macht Franz Wehrheim nicht nur mit Blick auf die Preispolitik bewusst. Im Vorstand des Spitzenwein-Verbands VDP Pfalz engagiert er sich als Vize. Großvater Heinz, jener Wein-Pionier, der als erster die Dauerbegrünung der Rebflächen einführte, wäre sicher stolz, seinen Enkel so zu erleben.

Und wie sieht der junge Önologe seine Zukunft? „Bleibt es beim Trend, werden wir wohl noch etwas wachsen müssen.“ Fachliche Unterstützung ist ihm da nicht nur von väterlicher Seite samt treuem Mitarbeiterstamm sicher. Mit Aurelia Hamm, seiner zukünftigen Frau, hat er eine Önologin und Weingutstochter aus dem Rheingau auch als Mitstreiterin gewonnen. 25 bis 30 Hektar, diese Größenordnung würde er gerne meistern. Mit möglichst vielen neuen Riesling-Reben.

Preisbeispiel

2018 Riesling Birkweiler trocken, Ortswein, 16,40 Euro.