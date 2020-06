Die Zellertalbahn ist eine Strecke von nicht nur lokaler Bedeutung. Der zuständige Zweckverband hat das völlig zu Recht erneut klargestellt.

Wenn Anfang Juli mit Corona-bedingter Verspätung die Saison der Pfälzer Ausflugszüge beginnt, werden viele Wanderer die Zellertalbahn vermissen – und dies schon im dritten Jahr hintereinander.

Dass das Mainzer Wirtschaftsministerium die Mittel für die Sanierung der Zellertalbahn immer noch nicht bewilligt hat, obwohl dieses Projekt im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition steht, liegt vor allem an der Kritik des Landesrechnungshofs, die in diesem Fall aber nicht überzeugt. Der Rechnungshof versucht seit Jahren, die Strecke lediglich als eine lokale Touristikbahn abzutun. Ihre (potenziell hohe) Relevanz für den Güterverkehr wird in Abrede gestellt und ihre Bedeutung als Umgehungsstrecke etwa bei Bauarbeiten auf der Pfälzer Ost-West-Hauptstrecke völlig ausgeblendet.

Rechnungshof liegt falsch

Die Zweifel des Rechnungshofs daran, dass der touristische Saisonverkehr auf der Strecke mit Regionalisierungsmitteln finanziert werden darf, sind eindeutig ausgeräumt. Der zuständige Zweckverband hat sich bei seiner Versammlung in Kirchheimbolanden nun noch einmal eindeutig zu der Strecke bekannt. Es ist höchste Zeit, dass das Ministerium endlich die Mittel für die Sanierung bewilligt. Das könnte auch einigen Sorgen in der Westpfalz entgegenwirken, zu denen der Entwurf des neuen Nahverkehrsgesetzes Anlass gibt.