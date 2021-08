Die Kündigungsschutzklage des früheren SAP-Betriebsratschefs wird demnächst vor dem Arbeitsgericht Mannheim verhandelt.

Es sei ein Gütetermin für den 25. August angesetzt worden, teilte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mit. Der frühere Betriebsratschef des Dax-Konzerns räumte schon vor geraumer Zeit seinen Posten. Ihm war vom Unternehmen gekündigt worden. Dagegen klagt er vor dem Arbeitsgericht. Gegen ihn und einen weiteren früheren Arbeitnehmervertreter hatte der Softwarekonzern interne Untersuchungen wegen möglicher Unregelmäßigkeiten eingeleitet.

Merx ist Nachfolger

Kürzlich ist Klaus Merx zum Nachfolger gewählt worden. Er war bereits zwischen 2015 und 2018 in dieser Funktion und gehört dem Betriebsrat seit Gründung im Jahr 2006 an. Er betonte: „Es wird eine anspruchsvolle Aufgabe, den Ruf des Betriebsrats der SAP wieder zu verbessern. Leider wurde die wertvolle Tätigkeit für die Belegschaft in den letzten Wochen von Skandalen überlagert. Ich möchte dazu beitragen, dass die betriebliche Mitbestimmung bei SAP wieder positive Impulse liefert.“

SAP beschäftigt in der Region rund 15.500 Menschen, darunter zahlreiche aus der Pfalz.