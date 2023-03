Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Laut dem Familienreport wünschen sich viele Eltern eine partnerschaftliche Aufteilung. Doch es gibt noch weitere Herausforderungen, vor denen Familien stehen.

Die Familie steht ganz oben, wenn Menschen in Deutschland gefragt werden, was ihnen am wichtigsten ist. Und Parteien werden nicht müde, die Familien als „Fundament unserer Gesellschaft“ zu rühmen.