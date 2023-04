Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor 18 Jahren brachte der koreanische Autobauer Kia den sportlich-nützlichen Geländewagen Sorento auf den Markt. Schon damals war das Fahrzeug eine gute Wahl. Das aktuelle Modell überzeugt indes vor allem als Plug-in-Hybrid rundum.

Beim Namen Sorento kommt einem leicht das Seebad Sorrent am Golf von Neapel in den Sinn – weniger die Region Fernost, in der Kia beheimatet ist. Egal, das edel anmutende SUV mit bis zu sieben Sitzen