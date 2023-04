Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der Modellpflege des Rio im Sommer vergangenen Jahres wollte Kia auch dem Verbrauch zu Leibe rücken – jedenfalls bei der hier getesteten 120-PS-Spitzenmotorisierung. Wichtigstes Mittel der Minderung an der Zapfsäule: ein sogenanntes mildes Hybridsystem.

Was ist das für ein Auto?

Beim Rio, der in der Vier-Meter-Klasse antritt, haben die Koreaner Maß am Polo genommen und – was seine Silhouette betrifft – vielleicht eher