Rheinmetall kann den Anlegern prima Perspektiven bieten, dennoch wird die Aktie abgestraft – wie lange noch?

Des Anlegers liebste Aktie in den vergangenen Jahren, Rheinmetall, hat nun die Seuche: Zum Wochenschluss sind die Papiere auf das tiefste Niveau seit April 2025 abgerutscht, auf knapp über 1200 Euro. Ende September hatten sie noch rund 2000 Euro erreicht. Minus rund 23 Prozent allein binnen eines Monats. Es droht ein freier Fall unter die 1000 Euro.

Die Aussichten für die Rüstungsbranche haben nicht gelitten. Rheinmetall präsentierte in der Vorwoche ein Umsatzwachstum von rund 8 Prozent; das operative Ergebnis wuchs um 17 Prozent. Steigende Verteidigungsausgaben vieler Länder garantieren einen stabilen Aufwärtstrend, doch nimmt es die Börse übel, dass die Quartalsziele beim Gewinn verfehlt wurden. Kurz gesagt heißt dies: Die steile Wachstumskurve flacht ab.

Der Abschwung der Aktie erscheint ein wenig symptomatisch für den Dax, der auf der Stelle tritt. Zuletzt gab es auf Wochensicht ein Miniplus von 0,2 Prozent, derweil die weltweiten Aktienmärkte boomen. Was soliden Industriewerten wie Rheinmetall fehlt, ist die anhaltende KI-Fantasie – diese hat, gestützt von vielversprechenden Unternehmenszahlen, vorige Woche schon wieder für Höchststände an den US-Börsen gesorgt. Gegenüber dem US-Pendant S&P 500 habe sich der deutsche Leitindex seit Jahresbeginn um fast sieben Prozentpunkte schwächer entwickelt, stellt LBBW Research fest.

Heikler Termin in den USA

Die rasant ansteigenden Investitionspläne vor allem von Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle – werden von den Anlegern tendenziell positiv bewertet, weil sie die Grundlage für künftige Gewinne sind. Obwohl es Anzeichen für eine Blase gibt, die mal platzen könnte, überwiegt an den Märkten die Zuversicht: Solange die investierenden Unternehmen über sehr gute Gewinnaussichten verfügen, droht offenbar keine unmittelbare Gefahr für die Kurse.

Das Ende dieser Woche bringt einen heiklen Termin: Am Freitag übernimmt der von US-Präsident Trump ernannte Kevin Warsh den Vorsitz der US-Notenbank. Der Konflikt über den Kurs der Fed bei den Leitzinsen wird damit kaum abebben.