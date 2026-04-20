Seitdem klar ist, dass auch Kerosin knapp werden könnte, fürchten viele um ihren Sommerurlaub. Statt Panikmache sind nun kluge Entscheidungen gefragt.

Die Aufregung war groß am vergangenen Freitag nach der Nachricht der Internationalen Energieagentur (IEA): Mehrere europäische Länder könnten in den kommenden Wochen mit einer beginnenden Knappheit an Kerosin konfrontiert sein. Direkt machte sich bei vielen Bürgern Empörung breit – und das ist nachvollziehbar: Erst exorbitant teure Spritpreise an der Tankstelle, dann die steigende Inflation – und nun gerät auch noch der Sommerurlaub für viele in Gefahr?

Es ist richtig, dass Ökonomen auf ein mögliches Kerosinproblem im Sommer hinweisen – denn Europa importiert nun mal mehr als 50 Prozent seines Flugbenzins aus dem Nahen Osten.

Anderes Vorgehen gefragt

Aber gerade weil die Stimmung im Land angesichts der wirtschaftlichen Lage seit Monaten angespannt ist, müssen die verantwortlichen Politiker jetzt ruhig und besonnen handeln – und nicht erneut so zerstritten auftreten wie bei den Maßnahmen zur Senkung der Spritpreise.

Wer Vorschläge öffentlich zerlegt oder Konflikte zwischen Ministerien offen austrägt, schürt weiter Ängste bei den Bürgern. Bei der Kerosinproblematik muss die Bundesregierung daher unbedingt aus dem Versagen der Spritpreis-Debatte lernen.

Die Versorgung lässt sich nur sichern, wenn jetzt lösungsorientiert mit Bedacht und Weitblick entschieden wird – Alarmismus und Panikmache für den billigen Applaus sind der völlig falsche Weg.