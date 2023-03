Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer Heizkosten sparen will, muss nicht unbedingt die Heizung runterdrehen. Schon das Dämmen der Kellerdecke senkt den Energieverbrauch deutlich. Ein weiterer Vorteil: Heimwerker können das selbst erledigen – und die Füße in der Wohnung bleiben warm.

Was bringt die Dämmung der Kellerdecke?

Beim Dämmen des Gebäudes denken die meisten an aufwändige Arbeiten an der Außenwand. Dabei gibt es auch kleinere Dämmmaßnahmen