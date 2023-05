Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Westpfalz ist in diesem Sommer massiv von Bauarbeiten der Deutschen Bahn (DB) betroffen. Von Kaiserslautern nach Pirmasens fahren vom 26. Juli bis zum 1. September keine Züge.

Damit entfällt auch die Möglichkeit, eine andere Großbaustelle zu umgehen. Die Ost-West-Hauptstrecke durch die Pfalz ist an sechs Wochenenden hintereinander unterbrochen. Zwischen Kaiserslautern und Neustadt fallen alle Züge aus. Als Ersatz fahren Busse mit deutlich längerer Fahrzeit im Zehn-Minuten-Takt. Das erste der sechs Wochenenden ist das kommende (23./24. Juli). Erste Zugausfälle gibt es bereits am Freitagabend.

Angesichts der Komplikationen durch die im Vergleich zu den Zügen sehr langsamen Ersatzbusse von Kaiserslautern nach Neustadt könnte es in manchen Fällen sinnvoll sein, bei Reisen in Richtung Südosten (etwa nach Karlsruhe) von Kaiserslautern über Pirmasens Nord nach Landau zu fahren. Dies ist aber außer am kommenden Wochenende nicht möglich, weil von Kaiserslautern nach Pirmasens ebenfalls keine Züge fahren, und zwar nicht nur am Wochenende, sondern mehr als einen Monat lang jeden Tag von Dienstag, 26. Juli, bis Donnerstag, 1. September. Als Ersatz fahren Busse mit deutlich längerer Fahrzeit, die in Pirmasens Nord nicht den sonst im Regelfahrplan günstigen Anschluss nach Landau erreichen.

Fahrt Landstuhl–Mannheim sehr viel länger

Obwohl der gesperrte Abschnitt der Ost-West-Hauptstrecke nur zum Teil in der Westpfalz liegt, ist die Region besonders stark von den Folgen betroffen. Gibt es normalerweise für die Fahrt beispielsweise von Landstuhl nach Mannheim fast stündlich einen schnellen Regional-Express, der die Strecke ohne Umsteigen in rund einer Stunde zurücklegt, dauert die Fahrt an den kommenden sechs Wochenenden mindestens zwei Stunden und 15 Minuten, wobei in Kaiserslautern in einen Ersatzbus nach Neustadt und dann in Neustadt vom Ersatzbus in die S-Bahn umgestiegen werden muss.

Deutlich mehr Bahnreisende durch 9-Euro-Ticket

Besonders problematisch sind die mit langer Vorlaufzeit geplanten Bauarbeiten auf der Pfälzer Ost-West-Hauptstrecke nun deswegen, weil das in einer politischen Hauruck-Aktion eingeführte 9-Euro-Ticket zu einem starken Anstieg der Fahrgastzahlen gerade am Wochenende geführt hat.