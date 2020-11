Die Luftverkehrsbranche ist von der Corona-Krise hart getroffen worden. Sie will Hilfen vom Staat. Die kommen jedoch nicht so schnell.

Berlin (dpa) - Beim Luftverkehrsgipfel hat die Bundesregierung an diesem Freitag keine konkreten Hilfen für die in der Corona-Krise angeschlagenen Flughäfen zugesagt.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) schlägt vor, dass sich der Bund sowie Länder mit Flughafen-Standorten jeweils zur Hälfte an einem Rettungspaket für Flughäfen beteiligen. Dazu sei er im Gespräch mit dem Finanzministerium sowie mit Ländern, sagte Scheuer nach einem digitalen „Luftverkehrsgipfel“ am Freitag.

Die Verantwortung solle zur Hälfte bei Ländern und den Kommunen liegen, in den denen Flughäfen ansässig seien und zu 50 Prozent beim Bund. Ein Schlüssel für die Verteilung der Gelder könnten die Passagierzahlen von 2015 bis 2019 sein.

Scheuer strebt Hilfen im Volumen von insgesamt einer Milliarde Euro an. An diesem Paket werde nun gearbeitet. Der Minister machte klar, es seien schnelle finanzielle Lösungen nötig wegen des stark gesunkenen Passagieraufkommens in der Corona-Krise. Scheuer zitierte einen nicht genannten Teilnehmer der Konferenz, der gesagt habe, an den Flughäfen dürften nicht die Lichter ausgehen.

Auch der Flughafenverband ADV lehnt eine Strukturreform der deutschen Flughafenlandschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. „Diese Diskussion müssen wir in Ruhe führen“, sagte der ADV-Präsident und Frankfurter Flughafenchef Stefan Schulte. Viele Flughäfen kämpften gerade ums Überleben und benötigten dringend nicht rückzahlbare Unterstützungen.

Es gehe um betriebswirtschaftlich nicht notwendige Ausgaben, welche die Flughäfen während des ersten Lockdowns geleistet haben, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Das müsse man klar von längerfristigen Strukturfragen trennen, meinte Schulte. Grundsätzlich sei Deutschland dezentral und föderal organisiert. Die entsprechende Flughafenstruktur solle erhalten und durchfinanziert werden.

Kritischer zeigte sich der Luftfahrtkoordinator des Bundes, Thomas Jarzombek. Er verwies darauf, dass viele in der Branche mit einem auch langfristig geringeren Luftverkehr rechneten. Da müsse man schauen, was das für jeden einzelnen Regionalflughafen bedeute.

Laut dem Entwurf der Abschlusserklärung, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wollen Bund und Länder in den kommenden beiden Wochen nach finanziellen Lösungen suchen. Die Flughäfen hatten einen Ausgleich für die Vorhaltekosten während des Shutdowns im Frühjahr in Höhe von 740 Millionen Euro verlangt. Allerdings sind bislang kaum Anträge dazu eingegangen, und die Frist ist seit dem 30. September abgelaufen. Sie soll nun bis zum 31. März verlängert und zudem auch auf die Fixkosten ausgeweitet werden. Damit seien weitere Hilfen möglich.

Mittelfristig müsse die wirtschaftliche Grundlage durch gemeinsame Anstrengungen der Flughafen-Gesellschafter gesichert werden, heißt es in dem Papier. Das wären in erster Linie die Länder und Anrainer-Kommunen der Flughäfen. Nur vereinzelt sind auch private Investoren an Flughäfen in Deutschland beteiligt.

Bei der ebenfalls ins finanzielle Ungleichgewicht geratenen Deutschen Flugsicherung (DFS) müssten die Kosten begrenzt werden, heißt es. Darüber hinaus werde der Bund als alleiniger Eigentümer prüfen, wie die Finanzierungslücken überbrückt und gedeckt werden können. Damit sollen die Flugsicherungsgebühren gedeckelt werden, die Fluggesellschaften für die Lotsenleistungen bei jedem einzelnen Flug zahlen müssen. Derzeit werden diese Gebühren europaweit gestundet.

Die Konferenz, an der neben verschiedenen Bundesministerien auch Länder, Industrievertreter und Gewerkschaften teilnahmen, sprach sich zudem für den Aufbau eines Testsystems aus, um auch unter Bedingungen der Pandemie mehr Flugreisen zu ermöglichen.

Kritik an den Plänen Scheuers zu finanziellen Hilfen kam unter anderem von der Linken und der Umweltorganisation BUND. Sie forderten, unrentable Regionalflughäfen dicht zu machen.

© dpa-infocom, dpa:201106-99-233811/7