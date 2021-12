Die Lebensmittelkontrolleure in den Bundesländern haben 2020 wieder zahlreiche Mängel aufgedeckt. In der Vorweihnachtszeit ist ein Ratschlag besonders beachtenswert.

Die Überwachungsbehörden kontrollierten 368.888 Betriebe und 596.993 Erzeugnisse, teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in Berlin am Donnerstag mit. Darunter waren 242 Weizenmehlproben, die auf sogenannte STEC-Bakterien untersucht wurden. Die Erreger können akute Darmentzündungen verursachen. 22 der Proben, das entspricht 9,1 Prozent, enthielten die potenziell krankmachenden Bakterien. Nicht nur in der vorweihnachtlichen Bäckerei sollten Teige daher möglichst nicht roh verzehrt werden, rät das BVL. Beim Backen werden STEC-Bakterien abgetötet.

In 54 von 75 Proben von Wurstwaren mit Wildfleisch wurde Blei nachgewiesen, also in fast drei Viertel der untersuchten Proben. Die Belastung kann durch bleihaltige Munition bei der Jagd entstehen. Da Blei schon in geringen Mengen schädlich sein kann, sollten empfindliche Verbraucher – Kinder, Schwangere und Frauen im gebärfähigen Alter – auf den Verzehr von mit Bleimunition geschossenem Wild verzichten, raten die Lebensmittelexperten.

Schwermetalle in Gesichtsmasken öfter in Produkten aus dem Onlinehandel

Schwermetalle fanden die Kontrolleure auch in Gesichtsmasken. Von hundert untersuchten Proben überschritten mehr als die Hälfte (53 Prozent) die Orientierungswerte für die Substanzen. Besonders hoch waren die Belastungen mit Arsen, Blei und Cadmium. Bei Produkten aus dem Onlinehandel war dies häufiger der Fall als bei solchen aus dem stationären Einzelhandel.

Auch sogenannte Sportlernahrung enthält häufig potenziell gesundheitsgefährdende Substanzen wie Dimethylaminoethanol (DMAE) und Synephrin. Von 87 kontrollierten „Pre-Workout-Boostern“ enthielten 39 die Stoffe (44,8 Prozent). Diese können etwa Schlaflosigkeit und Magenschäden verursachen.

Gute Nachrichten gibt es hinsichtlich Holzspielzeugs. Während in früheren Untersuchungen noch relativ häufig Grenzwerte bei Weichmachern überschritten wurden, lagen 2020 nur drei von 211 Proben darüber. Da die Phthalate gesundheitsschädlich sein können und Kinder das Spielzeug oft in den Mund nehmen, sind sie in den Lackierungen von Holzspielzeug bis auf eine minimale Konzentration verboten.