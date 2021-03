Viele Läden sind geschlossen, so mancher Verbraucher bestellt deshalb Waren übers Internet. Einige Händler bieten den Kauf auf Vorkasse an. In diesem Fall sollten Käufer jedoch prüfen, ob der Händler seriös ist.

Manche Online-Händler verlangen von ihren Kunden Vorkasse. Das heißt: Die Bestellung muss bezahlt werden, bevor die Ware beim Kunden angekommen ist. Um zu verhindern, später mit leeren Händen dazustehen, sollten Verbraucher in diesen Fällen die Identität des Verkäufers schon im Vorfeld überprüfen, rät die Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer. Die Juristen geben drei Tipps: