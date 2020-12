Versicherte einer gesetzlichen Krankenkasse können ab 2021 künftig früher als bisher den Anbieter wechseln.

Am Januar können gesetzlich Versicherte bereits nach zwölf Monaten Vertragsdauer den Anbieter wechseln. Bislang war das frühestens nach 18 Monaten möglich. Ein Kündigungsschreiben an ihre alte Kasse können sie sich künftig sparen. Ein Mitgliedsantrag bei der neuen Kasse reicht in Zukunft aus, berichtet die Zeitschrift „Finanztest“ (Ausgabe 1/2021). Ein Wechsel kann sich lohnen, wenn man zu einer Kasse mit einem geringen Beitragssatz wechselt: Schon 1 Prozent weniger kann je nach Einkommen mehrere Hundert Euro Ersparnis pro Jahr bringen.

Die Befürchtung, dass viele Kassen aufgrund von Mehrausgaben durch Corona ihre Beitragssätze zum 1. Januar erhöhen, bestätigte eine „Finanztest“-Umfrage nicht. Die Beitragssätze bleiben demnach fast ausnahmslos unverändert. Allerdings haben die entsprechende Frage lediglich 29 von 76 Anbietern beantwortet. Erhöht eine Kasse ihre Zusatzbeiträge über den Beitragssatz von 14,6 Prozent hinaus, haben Versicherte ein Sonderkündigungsrecht unabhängig von der Dauer der Mitgliedschaft. Gekündigt werden kann bis zum Ende des Monats, in dem die höheren Beiträge erstmals fällig werden.