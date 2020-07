Bonn. Die Ladeinfrastruktur für Elektroautos wird in Deutschland gerade erst aufgebaut – doch das Bundeskartellamt erhält schon zunehmend Beschwerden über Preise und Konditionen. Deshalb will die Wettbewerbsbehörde jetzt die Bereitstellung und Vermarktung der öffentlich zugänglichen Ladesäulen unter die Lupe nehmen, wie sie am Donnerstag in Bonn ankündigte. Die Behörde wolle schon in einer frühen Marktphase mögliche strukturelle Wettbewerbsprobleme erkennen.

In Deutschland sind 136.000 reine Elektroautos zugelassen, die meisten davon in Bayern (30.571), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (25.647) und Baden-Württemberg (24.863), wie der Energiekonzern Eon in einer Auswertung der Daten des Statistischen Bundesamts aufschlüsselte.

Nach den Plänen der Bundesregierung soll in Deutschland bis 2030 eine flächendeckende E-Infrastruktur entstehen, zu der insbesondere öffentlich zugängliche Lademöglichkeiten gehören. Der Aufbau und Betrieb von Ladesäulen unterliegt aber nicht der für Stromnetze geltenden umfassenden Regulierung. Für einen funktionsfähigen Wettbewerbs seien neben dem diskriminierungsfreien Zugang zu geeigneten Standorten die konkreten Nutzungsbedingungen an den Ladesäulen von ausschlaggebender Bedeutung, so das Kartellamt.