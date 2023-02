Die rheinland-pfälzische Landesregierung macht sich angesichts drohender Filialschließungen bei der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof für den Erhalt von möglichst vielen Häusern im Land stark.

„Wir kämpfen um jeden Standort“, sagte Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Donnerstag in Trier. Zur Wahrheit gehöre aber auch: „Die Möglichkeiten der Politik sind überschaubar“, sagte Schweitzer, der am Galeria-Doppelstandort Trier zuvor Betriebsversammlungen besucht hatte. „Wir können unternehmerische Entscheidungen in der Regel nicht ins Gegenteil verkehren.“

Er habe Gespräche mit der Geschäftsführung von Karstadt Kaufhof geführt, die offen und konstruktiv gewesen seien. Daraus habe er aber nicht die Hoffnung gezogen, „dass wir in Rheinland-Pfalz überhaupt nicht berührt sein werden“. Und es gebe auch keinerlei Sicherheit, dass die Standorte, die erhalten blieben, nicht noch „Restrukturierungsprogramme“ durchliefen. In Rheinland-Pfalz gibt es Filialen in Speyer, Koblenz, Mainz und Bad Kreuznach sowie zwei weitere Standorte in Trier mit insgesamt rund 400 Beschäftigten.

Konzern kämpft ums Überleben

Beim angeschlagenen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof ist deutschlandweit weiter unklar, wie viele der 129 Filialen erhalten oder verkauft werden und wie viele Häuser endgültig geschlossen werden. Der Konzern, der in Eigenverwaltung ums Überleben kämpft, zählt rund 17.400 Beschäftigte. Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Geschäftsleitung hatte sich an diesem Mittwoch in Frankfurt zu Tarifverhandlungen getroffen.

Die Kaufhäuser seien oft ein zentraler Dreh- und Angelpunkt in den Städten, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Südwest für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Thomas Scherer, in Mainz. Deren Kunden frequentierten auch sonst den Einzelhandel und belebten ihn mit. Daher gebe es Sorge in den Städten, wie sich das auswirken werde, „wenn so ein Anker geht“. Möglicherweise sei die Gefahr, dass ein Haus geschlossen werde, größer an Doppelstandorten wie in Trier oder in Saarbrücken.