Verdi und die Karstadt Feinkost GmbH haben sich nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft auf einen Sozialtarifvertrag verständigt.

„Es ist uns gelungen, dass mindestens 26 Filialen erhalten bleiben und es für vier weitere Filialen Hoffnung auf den Erhalt gibt“, sagte der Verdi-Bundesfachgruppenleiter für den Bereich Einzelhandel, Orhan Akman. Bei Karstadt-Feinkost arbeiten nach Verdi-Angaben rund 2100 Beschäftigte in 50 Filialen. Der Tarifvertrag sorge für eine bestmögliche Absicherung der von Entlassung betroffenen Beschäftigten. Ebenso sei für die weiterbeschäftigten Menschen bis zum 1. Januar 2025 eine Beschäftigungssicherung vereinbart worden.

Karstadt-Feinkost gehört zum Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof. Der in der Corona-Krise ins Schlingern geratene Konzern will 62 der gut 170 Kaufhäuser in Deutschland und bis zu 20 der 30 Sports-Filialen schließen. Mehr als 6000 Beschäftigte sind laut Verdi betroffen.