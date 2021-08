Was fehlt dem Smartphone für den Aufstieg zum Rechner? Tastatur, Maus und Display. Mit dem passenden Zubehör und den richtigen Verbindungen lassen sich diese Probleme sehr unterschiedlich lösen.

Von Jo Wüllner

Mit der kostenlosen App MyPhoneExplorer lässt sich der Bildschirm des Smartphones auf einem verbundenen Rechner anzeigen. Die Voraussetzungen sind eine USB-Verbindung und die Installation der App auf dem Smartphone und auf dem Windows-Rechner. Nach dem Öffnen der Software auf dem PC wird die Option „Handy steuern / Bildschirm spiegeln“ angezeigt. Ist das Smartphone gespiegelt, lässt es sich sogar mit dem Rechner steuern. Apple-Nutzer können den Bildschirm mit der Funktion „Apple-AirPlay“ übertragen.

Ähnlich funktioniert die App „Samsung Flow“. Auch die muss auf dem Smartphone und dem Rechner installiert werden. Das klappt kabellos per Bluetooth-Verbindung. Die Samsung-App funktioniert mit Windows-10-Rechnern und allen Android-Geräten – auch Tablets – ab Android Marshmallow (6.0).

Längere Mails oder Briefe auf dem Display zu schreiben, ist eine Qual. Dabei ist die Textdarstellung auf einem großen Smartphone ab sechs Zoll bereits angenehm. Wer Windows 365 installiert hat, kommt in den Vorzug einer angenehm großen Textdarstellung. Liegen die Dateien auch in der Cloud, können Texte, die am Rechner begonnen wurden, zwischendurch per Smartphone weiter bearbeitet werden. Zum bequemen Schreiben fehlt dann nur noch eine externe Tastatur. Hier gibt es eine breite und technisch ausgereifte Auswahl. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt über Bluetooth. Akkus werden meist über Micro-USB-Verbindung nachgeladen. Die meisten Tastaturen verstehen sich sowohl mit Android-Smartphones als auch mit dem iPhone. Die Preise beginnen bei etwa 15 Euro. Beleuchtete Tastaturen liegen bei etwa 20 Euro. Für das Smartphone wird ein kleiner Ständer benötigt. Viele sind so konstruiert, dass sie bei Bedarf auch einem Tablet als Stütze dienen. Sehr platzsparend ist die faltbare Tastatur von Samser für Android. Für etwa 30 Euro gibt es obendrein den Smartphone-Ständer. Dieses Zubehör passt auch noch in die kleine Handtasche. Natürlich lassen sich solche externen Tastaturen auch mit jedem Rechner verbinden, der über Bluetooth verfügt.

Laptop mit Smartphone statt Innenleben

Das Sentio Superbook sieht aus wie ein schlanker Laptop, mit Full-HD-Display, Multitouch-Trackpad und Tastatur in einem ansehnlichen Gehäuse. Nur beim Innenleben fehlt einiges, denn Speicher und Rechenleistung werden vom angeschlossenen Smartphone übernommen. Das wird per USB-Kabel mit dem Superbook verbunden. Ist die passende App installiert, lassen sich die Apps des Smartphones bequem auf dem Display des Superbooks bedienen. Der Preis liegt bei gerade einmal 50 Euro.

Ähnlich funktioniert das deutlich aufwendiger konstruierte NexDock 360 eines amerikanischen Herstellers. Das Gehäuse ist mit einem Umklapp-Scharnier versehen, so dass es im Präsentationsmodus betrieben werden kann. Und der Bildschirm ist als Touch-Display ausgelegt. Ab Ende August ist das NexDock in den USA für nicht ganz billige 299 US-Dollar (ca. 250 Euro) plus Versand und Importsteuer zu bestellen.

Seit dem Erscheinen des Samsung Galaxy S8 bietet der Marktführer der Smartphone-Hersteller mit DeX eine Lösung, sowohl Rechner als auch separate Monitore mit dem Smartphone zu verbinden. In diesem Fall müssen natürlich noch Maus und Tastatur gekauft und per Bluetooth verbunden werden. Anfangs war für die Verbindung noch eine kleine Dockingstation nötig. Die hatte eine Lüftung, um ein Überhitzen des Smartphones zu verhindern. Der Dock für das S8 und S8+ kostet etwa 70 Euro.

Neuere Samsung-Geräte: keine Dockingstation nötig

Bei neueren Samsung-Smartphones erübrigt sich aber dieses Zubehör. Es reicht, die USB-C-Buchse des Samsung mit einem USB-C- oder einem HDMI-Eingang eines Monitors zu verbinden. Für die HDMI-Verbindung gibt es Adapterkabel. Die Version von Samsung kostet etwa 30 Euro. Anders als beim einfachen Spiegeln des Smartphone-Displays hat Samsung seine Modelle S9, S10, Note 10 und die Tablets der Reihe S4 bis S6 so modifiziert, dass sich auf dem angeschlossenen Monitor eine echte Desktop-Ansicht öffnet, die vom Look her zwischen Windows und Mac angesiedelt ist. Die App-Icons repräsentieren natürlich die auf dem Smartphone installierten Anwendungen.

Das für die Darstellung auf einem großen Bildschirm modifizierte Android kann bis zu fünf unterschiedliche Programmfenster nebeneinander darstellen. Damit entsteht sofort echtes Rechner-Feeling. Dazu gehören natürlich auch Tastatur und Maus. Ohne dieses Zubehör bleibt nur die Touchfunktion des Smartphone-Displays zur Bedienung, was wenig komfortabel ist.

Ein kleiner Wermutstropfen: Nicht alle Apps sind so programmiert, dass sie die DeX-Funktion auf dem großen Bildschirm skalieren kann. Manche App erscheint im „kleinen“ Smartphone-Format. Aber da wird es sicher noch Nachbesserungen geben.

Auch Lenovo, das chinesische Mutterhaus der klassischen Smartphone-Marke Motorola, hat den Trend zur Smartphone-Erweiterung hin zum Rechner erkannt. Das Motorola Moto G100 (ca. 500 Euro mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher) hat als erstes Gerät eine neue Funktion namens „ready for“ installiert. Zum Bundle gehören eine kleine Dockingstation und ein Adapter von USB-C auf HDMI. Ähnlich wie bei Samsung erscheint nach Anschluss eines Monitors ein „echter“ Desktop mit App-Icons. Auch hier ist Multitasking kein Problem. Aber auch hier gibt es (noch) einige Apps, die sich bei der Skalierung auf den großen Bildschirm verweigern. Da der Preisunterschied zum G100 ohne Dock und Kabel nur etwa 20 Euro beträgt und das G100 mit schnellem Prozessor und guten Kameras glänzt, ist der „ready for“-Test beim Neukauf kein großes Risiko.