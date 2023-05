Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Zeiten steigender Preise wird das Sparen immer wichtiger. Verzicht kann wehtun. Damit es mit der Kaufzurückhaltung trotzdem klappt, empfehlen Experten, ganz gezielt die positiven Seiten des Sparens zu suchen. Fragen und Antworten.

Ein Experiment amerikanischer Psychologen geht so: An einem Stand in der Fußgängerzone wird Geld verschenkt. 5 Euro gibt es sofort. Oder man holt sich 20 Euro ab – allerdings 14 Tage später.