Die Industrie- und Handelskammern in Ludwigshafen, Mannheim, Darmstadt und Mainz haben gemeinsam eine Studie in Auftrag gegeben, wie Gewerbeflächen in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) künftig länder- und kommunenübergreifend entwickelt werden können.

Sie wollen damit einem von ihnen ausgemachten Mangel an Flächen für Gewerbe wirkungsvoller begegnen. Die Gewerbeflächenstudie des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) geht von einem