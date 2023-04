Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz will maximal 40 Millionen Euro in den Abriss und Neubau ihres Hauptsitzes in der Ludwigshafener Innenstadt investieren. Am Mittwoch hat die IHK beschlossen, einen Mietvertrag für eine Zwischenimmobilie in der Rheinalle zu unterzeichnen.

Die etwa 130 Mitarbeiter sollen im Sommer kommenden Jahres vom Ludwigsplatz in das Bürohochhaus am Rhein umziehen, teilte die Kammer am Montag mit. Der Kammer sei es wichtig gewesen, auch während