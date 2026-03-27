Die blockierte Straße von Hormus treibt die Düngemittelpreise in die Höhe – mit massiven Folgen für Bauern. Warum das auch bald Verbraucher treffen könnten.

Über 4700 Kilometer ist die Straße von Hormus von Alexander Friedrichs Feldern in der Vorderpfalz entfernt. Und doch bereitet die Meerenge am Persischen Golf dem Landwirt aus Hochdorf-Assenheim große Sorge. Der Grund: Durch die 50 Kilometer breite Seepassage wird nicht nur Öl und Flüssiggas transportiert, sondern sie ist auch die weltweit wichtigste Handelsroute für Düngemittel. Wegen des Iran-Kriegs und der Blockade kommen dort aktuell praktisch keine Schiffe mehr durch – und die Düngemittel-Preise schießen seit einigen Wochen durch die Decke.

„Wir haben Preissteigerungen von 25 bis 30 Prozent. Das können sich die Landwirte nicht leisten“, sagt Friedrich, der selbst auf 60 Hektar Frühkartoffeln anbaut. Denn gerade im Ackerbau mache die Düngung einen Großteil der Kosten aus. Dementsprechend verteuere sich auch die Produktion für die Landwirte deutlich.

Düngemittelherstellung ist energieintensiv

Der Zeitpunkt für die Explosion der Düngepreise könnte kaum schlechter sein. Im Frühjahr düngen die Bauern ihre Felder und beginnen mit der Frühjahrsaussaat. „Wer jetzt nicht düngt, verliert Ertrag“, betont Friedrich. Allerdings hätten die meisten Pfälzer Landwirte – wie auch er – Düngemittel noch vor Ausbruch des Kriegs bestellt. „Ich mache meine Anbauplanung immer schon im Herbst, deswegen habe ich den Dünger noch zu normalen Preisen eingekauft “, erklärt er. Aber es gebe auch hierzulande ein paar Betriebe, die nicht vorgesorgt hätten und nun zu den aktuellen Marktpreisen Dünger kaufen müssten.

Und je länger die Straße von Hormus blockiert ist, umso größer könnte das Düngeproblem für die Landwirtschaft noch werden. Aktuell sind die hohen Preise auf die Verknappung durch den versperrten Handelsweg zurückzuführen. Gibt es weniger Dünger auf dem Weltmarkt, steigen die Preise. Das spüren alle Bauern, auch wenn sie – wie die meisten Pfälzer Landwirte – gar keinen Dünger aus Nahost beziehen.

Gemüsebauern vor allem betroffen

Mittelfristig droht aber ein größeres Problem, welches die Düngepreise noch weiter steigen lassen könnte: Erdgas ist ein essenzieller Rohstoff für künstlich hergestellten Dünger. Und weil Erdgas aufgrund des Iran-Kriegs ebenfalls deutlich kostspieliger geworden ist, wird die Herstellung von Dünger und damit auch das synthetische Produkt selbst immer teurer.

„Irgendwann sind bei allen Bauern die Vorräte aufgebraucht, dann steht der teure Nachkauf bevor“, betont Friedrich.

Besonders betroffen seien Betriebe, die auf eine intensive Nährstoffversorgung angewiesen sind – also vor allem auch der Gemüseanbau in der Vorderpfalz. „Die Rechnung ist recht einfach“, meint der Pfälzer Landwirt: „Hohe Düngemittelpreise führen zu einem deutlichen Anstieg der Produktionskosten für die Bauern.“

Das sagt das Landwirtschaftsministerium

Landwirte müssten sich dann überlegen, bestimmte Flächen aus der Produktion zu nehmen – weil sich ein Anbau nicht mehr lohne. „Denn neben den gestiegenen Düngemittelpreisen belasten die Landwirte zusätzlich – wie allen anderen Bürger auch – die gestiegenen Dieselpreise in den vergangenen Wochen. Aber wir müssen nun mal unsere Traktoren tanken“, erklärt Friedrich, der auch Kreisvorsitzender des Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd (BWV) ist. „Die Landwirte müssen versuchen, die Kosten so gut es geht zu minimieren. Zur Not eben auch, indem sie bestimmte Kulturen nicht mehr anbauen.“

Auch dem Bundeslandwirtschaftsministerium ist die angespannte Lage bekannt. Es beobachte die Märkte rund um die wichtigen Düngemittel sehr aufmerksam, aber „die Tragweite der weiteren Entwicklung hängt von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt von der Dauer der kriegerischen Handlungen rund um den Iran und den Persischen Golf“, so ein Ministeriumssprecher auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Keine Zölle auf Düngemittel?

Laut der von Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) geführten Behörde seien die Lager der Händler für Düngemittel Anfang 2026 allerdings noch gut gefüllt. „Händler berichten, dass die deutschen landwirtschaftlichen Erzeuger schätzungsweise etwa 60 bis 80 Prozent ihres saisonalen Bedarfs an Stickstoffdünger bereits eingekauft haben“, betont der Sprecher.

Doch je länger der Krieg dauert, umso teurer wird der Dünger – das weiß auch Rainer. Der Bundesminister unterstütze daher den Vorschlag der EU-Kommission von Ende Februar, „angesichts der Preisentwicklung die Zölle auf importierte Düngemittelrohstoffe wie Stickstoff und Ammoniak und fertigen Dünger für zunächst ein Jahr auszusetzen, möglichst ab 1. Mai“, erklärt der Ministeriumssprecher. Aktuell ist aber noch unklar, ob die Zollaussetzung der EU wirklich kommt und wie sehr die Landwirte am Ende davon profitieren könnten.

Lebensmittel könnten teurer werden

Klar ist allerdings, dass sich die derzeitige Entwicklung der Düngepreise zeitnah auch auf die Lebensmittelpreise auswirken wird – und damit die Verbraucher zusätzlich belastet. Auch der Pfälzer Landwirt Alexander Friedrich glaubt, dass bald mit steigenden Preisen im Supermarkt zu rechnen ist. „Aber die Erfahrung zeigt, dass das bei den Landwirten kaum ankommt, wenn die Verbraucherpreise steigen. Die Erzeugerpreise stagnieren meistens. Die Margen sacken andere ein“, betont er.

Die ersten Frühkartoffeln hat Friedrich schon vor ein paar Wochen eingepflanzt und gedüngt. Er plant gerade schon seine Kulturen für den Sommer, auch bis dahin sollte er für seinen Betrieb noch genügend Restbestände an Düngemittel im Lager haben.

Wie es danach weitergeht? Ungewiss, wie für die allermeisten Pfälzer Landwirte. „Wir können eigentlich nur abwarten und uns wünschen, dass sich die Lage am Persischen Golf und damit auch die Märkte entspannen“, sagt Friedrich. Er setzt auf das Prinzip Hoffnung – was anderes bleibt ihm auch nicht wirklich übrig.