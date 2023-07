Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Italien ist die Urlauberwelle im Anrollen, aber für Sommerferien im Süden muss man dieses Jahr noch tiefer in die Tasche greifen. In einem besonders dreisten Fall von Preiserhöhungen ist nun sogar eine Behörde eingeschritten.

Der ganz große Rummel in Italiens Badeorten und unter den Sonnenschirmen steht erst im August bevor, doch seit etwa zwei Wochen beginnen sich die Strände, Lidos, Hotels, Bars und Pizzerien