Die Corona-Krise führt vor Augen, dass Digitalisierung kein verzichtbares Extra sondern ein unbedingtes Muss ist.

Nicht nur in Deutschland sondern weltweit ist die IT-Branche schon vor der Pandemie zu einem verlässlichen Jobmotor und Wachstumstreiber aufgestiegen. Sie bietet gerade für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland, wo Wissen und technischer Vorsprung mehr als anderswo über Wohl und Wehe entscheiden, immenses Potenzial. Aber das wird vielfach verschenkt.

Es stockt beileibe nicht nur beim Digitalpakt Schule. Über eine digitale Gesundheitskarte wurde über ein Jahrzehnt debattiert und dabei viel Zeit verloren. Ämter und öffentliche Verwaltung arbeiten vielfach noch mit Stempelautomat und Papierakten.

Es liegt nicht am fehlenden Geld

An Geld mangelt es dabei nicht, wie versprochene Corona-Hilfen in vielfacher Milliardenhöhe zeigen. Aber dort ist es oft wie beim Digitalpakt Schule: Das Geld fließt nicht ab und kommt nicht am Bestimmungsort an. Es dauert alles viel zu lange. Das liegt einerseits sicher an ausufernder Bürokratie. Teils dominiert auch der Datenschutz über alles.

Dieses Jahr könnten die Weichen vielfach neu gestellt werden. Wir haben ein Superwahljahr mit Wahlen im Bund und sechs Bundesländern. Wer hier antritt, sollte seine Wähler mit einer Digitalstrategie beeindrucken, die ihren Namen auch verdient. Denn geredet wurde vor allem auch in diesem Punkt genug.