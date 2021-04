Der digitale Weckruf macht es möglich: Die Informationstechnologie beschert Deutschland dieses Jahr neueArbeitsplätze und einen Konjunkturimpuls. Es könnte aber mehr sein.

Wirtschaftlich gesehen ist die Corona-Krise Fluch und Segen zugleich. „Die Pandemie ist ein klarer Digitaltreiber“, stellt Achim Berg als Präsident des heimischen Digitalverbands Bitkom klar. Schon 2020 sei seine Branche mit minimalen Umsatzverlusten auf knapp 170 Milliarden Euro und einem leichten Verlust von 8000 auf weiter 1,2 Millionen Jobs vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Für 2021 seien nun vor allem Hardwarehersteller, aber auch Softwarefirmen und Cloudanbieter optimistisch, sogar wieder das Vorkrisenniveau zu übertrumpfen. 20.000 neue Stellen und ein branchenweites Umsatzplus von 2,7 Prozent prognostiziert Berg für 2021.

Sein Optimismus ist aber eingerahmt von Mängeln im System und von Vorbehalten. So sei der vorausgesagte Aufschwung der IT-Branche darauf angewiesen, dass die Wirtschaft als Ganzes im weiteren Verlauf der Pandemie keinen zu großen Schaden nimmt. Dann könnten sich viele Digitalisierung schlicht nicht mehr leisten. Insofern sei die Wachstumsprognose fragil, räumt Berg ein.

Bitkom moniert übertriebenen Datenschutz

Zum anderen blockiere sich Deutschland in digitaler Hinsicht oft selbst, kritisiert er. „Es ist nicht akzeptabel, dass wir uns selbst im Weg stehen“, sagt Berg und meint damit groß angekündigte Projekte wie den Digitalpakt Schule, der einfach nicht ins Laufen kommt. Von dafür reservierten Milliardenbeträgen seien weiter kaum 200 Millionen Euro abgerufen.

Als einen Hauptgrund dafür nennen Betroffene fehlende IT-Administratoren an Schulen. Das lässt Berg nicht gelten. „Es gibt jede Menge lokale Anbieter und Möglichkeiten, um die Probleme an den Schulen schnell zu lösen“, sagt er. Zudem hält Bitkom im Licht der Pandemie den Datenschutz hierzulande teils für übertrieben. „Wir haben uns bei der Corona-Warnapp zu sehr kasteit“, findet Berg. Die Leidtragenden seien Gesundheitsämter und auch Erkrankte.

Sorgenkind Unterhaltungselektronik

Dafür, dass es an den Schulen 2021 digital aufwärts gehen könnte, gibt es allerdings Indizien. Denn am stärksten steige in seiner Branche derzeit die Nachfrage nach Computern, Servern und Peripheriegeräten mit einem für 2021 prognostizierten Plus von fast 9 Prozent auf 31,6 Milliarden Euro. Ob das zu einem wesentlichen Teil auf Schulen zurückgeht, kann man aber nur vermuten. Der Branchenverband weiß das noch nicht.

Einziges Sorgenkind der Branche ist auch 2021 die Unterhaltungselektronik. Ihr sagt Bitkom nach Jahren des Rückgangs erneut 2 Prozent Umsatzverfall auf nur noch gut 8 Milliarden Euro voraus. „Die Corona-Sonderkonjunktur für Spielekonsolen, Wearables und Headsets kann den Abwärtstrend nicht aufhalten“, räumt Berg ein. Er verlangsame sich allerdings.

Chronischer Fachkräftemangel

Insgesamt erhole sich die IT-Branche in Deutschland sicher schneller als der Rest der Wirtschaft, sagt Berg. Das lässt ein anderes Problem wieder an Bedeutung gewinnen: den IT-Fachkräftemangel. Im Coronajahr 2020 ist die Anzahl offener IT-Stellen bundesweit zwar von 124.000 auf 86.000 geschrumpft. „2021 wird der Mangel wieder auf eine deutlich sechsstellige Zahl steigen“, sagt Berg jedoch voraus. Weil chronisch IT-Nachwuchs fehlt, werde Wachstum verschenkt. Auch hier sieht Bitkom vor allem auch Schulen in der Pflicht. Ein vom Verband gefordertes Pflichtfach Informatik gebe es hierzulande weiterhin nicht.

Trotz neuem Branchenwachstum 2021 investiere Deutschland insgesamt im internationalen Vergleich weiter zu wenig in Digitalisierung, betont Berg. Den für dieses Jahr prognostizierten 2,7 Prozent Umsatzplus stünden beispielsweise in Indien gut 13 Prozent oder in China über 7 Prozent gegenüber.