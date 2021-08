Die Eisenbahn lässt sich viel besser elektrifizieren als der Verkehr auf der Straße. Leitungen sind effizienter als Batterien, am schlechtesten sind in puncto Effizienz E-Fuels.

Es ist gut, dass die Bahn daran arbeitet, ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Noch wichtiger, als ein ohnehin schon energieeffizientes System weiter zu verbessern, ist allerdings, mit einem besseren und vor allem zuverlässigeren Angebot dafür zu sorgen, dass möglichst viel Verkehr von der Straße auf die umweltschonende Schiene verlagert wird.

Der Schienenverkehr hat den großen Systemvorteil, dass er sich besonders gut über Leitungen elektrifizieren lässt, die deutlich effizienter sind als Batterien. Batteriefahrzeuge sind im Schienenverkehr vor allem dort sinnvoll, wo sie auf Teilabschnitten vorhandene Oberleitungen nutzen können.

Im Straßenverkehr ist die Oberleitungselektrifizierung wohl allenfalls in Ausnahmefällen eine sinnvolle Option. Deshalb werden hier Batteriefahrzeuge als nach der Leitungselektrifizierung zweitbeste Lösung eine wesentlich größere Rolle spielen. In diesem Punkt gibt es derzeit einen tiefgreifenden Dissens in der deutschen Autobranche. VW setzt konsequent auf batterieelektrische Autos, andere Hersteller (für die derzeit vor allem der Zulieferer Bosch die PR-Offensive anführt) hoffen auf sogenannte E-Fuels. Das sind synthetische Kraftstoffe, die, wenn sie mit Ökostrom hergestellt würden, klimaneutral wären. Beliebt sind die E-Fuels vor allem bei denen, die meinen, dass mit ihnen Verbrennungsmotoren (und auch Ölheizungen) samt der dazu gehörenden Infrastruktur einfach weiterverwendet werden könnten.

VW hält E-Fuels für „wenig klimaeffizient“

Der große Nachteil an den E-Fuels ist, dass sie die mit Abstand ineffizienteste Methode der Elektrifizierung sind und gigantische Mengen von Ökostrom erfordern würden. VW bezeichnet die Herstellung von E-Fuels deshalb zu Recht als „aufwändig, kostenintensiv, wenig klimaeffizient und mit geringem Wirkungsgrad“. Unabhängig von der Art des Antriebs ist auf jeden Fall der Trend zu immer schwereren und immer stärker motorisierten Autos ein Irrweg. Und kostbare Energie sparen ließe sich durch ein Tempolimit auf Autobahnen, das auch aus Sicherheitsgründen überfällig ist.