Gemeinsam mit dem Oman will der Iran seine Kontrolle über die Meerenge festigen. Wer die Straße von Hormus passieren will, muss an das Regime in Teheran viel Geld zahlen.

Der Iran festigt seine Kontrolle über die Straße von Hormus. Für den Tankerverkehr in der Wasserstraße gelten neue Regeln der iranischen Regierung: Der Iran erhebt Mautgebühren, die von Kritikern als mafiöses „Schutzgeld“ bezeichnet werden. Auch verhandelt Teheran mit dem Hormus-Anrainerstaat Oman über eine gemeinsame Verwaltung.

Vor Beginn des amerikanisch-israelischen Angriffskrieges gegen den Iran am 28. Februar fuhren täglich 120 bis 140 Schiffe – überwiegend Öl- und Gastanker – durch die Straße von Hormus. Die Meerenge verläuft zwischen dem Iran im Norden und den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman im Süden und ist ein internationales Gewässer.

Vor dem Krieg wurde ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls und Flüssiggases durch die Meerenge transportiert. Die USA garantierten mit ihrer starken Militärpräsenz am Golf über Jahrzehnte die freie Schifffahrt, doch das änderte sich im März, als der Iran die Meerenge als Reaktion auf die amerikanisch-israelischen Angriffe für gesperrt erklärte.

Damit kam der Tankerverkehr fast zum Erliegen, die weltweiten Preise für Öl, Gas und Dünger schossen nach oben. Zwischen Anfang März und Mitte April durchquerten im Durchschnitt täglich 14 Schiffe die Meerenge, nur zehn Prozent der Vorkriegs-Zahl, wie die US-Denkfabrik CSIS zählte. Gegen Ende April ging der Schiffsverkehr noch weiter zurück. Tausende Schiffe und Zehntausende Seeleute sitzen fest.

Schiffsverkehr nimmt zu

Nun steigt die Anzahl der Schiffe wieder. In der ersten Maiwoche zählte das britische Schiffsregister Lloyd’s List 25 Durchfahrten, in der zweiten Woche waren es demnach 54. Die Internetseite Hormus Strait Monitor, die den Transit von Schiffen durch die Wasserstraße beobachtet, meldete am Donnerstagvormittag die Durchfahrt von 26 Schiffen innerhalb von 24 Stunden.

Das deckt sich mit Angaben der iranischen Revolutionsgarde, die mitgeteilt hatte, 26 Schiffen die Genehmigung zur Durchfahrt erteilt zu haben. Der Verkehr durch die Straße von Hormus laufe „mit Erlaubnis und in Koordination“ der Marineverbände der Garde. Reedereien müssen sich laut der iranischen Regierung bei einer neu gegründeten Behörde zur Überwachung der Wasserstraße anmelden, wenn sie Schiffe durch die Meerenge schicken wollen. Der Iran überprüft die Schiffspapiere, die Ladungen und die Zielorte.

Geopolitische Partner des Iran und Länder mit guten Beziehungen zu Teheran profitieren von dem neuen System. China und Russland erhalten Vorzugskonditionen, und auch Indien und Pakistan können mit einer reibungslosen Durchfahrt ihrer Schiffe rechnen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

150.000 Dollar pro Durchfahrt

Einige Staaten schließen bilaterale Vereinbarungen mit dem Iran, um Öl- und Gaslieferungen zu sichern. Schiffe aus anderen Ländern müssen mindestens 150.000 Dollar pro Durchfahrt zahlen. Tanker aus den USA und Israel werden nicht durchgelassen.

Der Iran bezeichne die Mautgebühren als Beiträge zur Sicherung des Schiffsverkehrs, die Zahlungen seien aber in Wirklichkeit „Teil eines Mafia-ähnlichen Schutzgeldsystems“, schrieb das US-Institut für Kriegsstudien in einer Analyse. Sollte der Iran dieses System international durchsetzen, werde der Schiffsverkehr weiter zunehmen und nach und nach fast das Vorkriegsniveau erreichen.

Die US-Marine blockiert auf Befehl von Präsident Donald Trump seit Mitte April iranische Häfen, um das Regime in Teheran zu zwingen, den Schiffsverkehr wieder ganz freizugeben. Auch droht Washington allen Ländern, die sich an die neuen iranischen Regeln in der Straße von Hormus halten, mit Sanktionen. Den Einsatz amerikanischer Bodentruppen, um iranische Militäranlagen entlang der Straße von Hormus zu zerstören und die Wasserstraße so wieder zu öffnen, lehnt Trump wegen der absehbar hohen Verluste allerdings ab.

In Gesprächen mit dem Oman sondiert der Iran laut der „New York Times“ und der Nachrichtenagentur Bloomberg die Möglichkeit einer gemeinsamen Aufsicht über die Meerenge mit gemeinsamen Einnahmen aus Gebühren für die Durchfahrt. Die omanische Regierung habe eine Partnerschaft mit den Iranern zunächst abgelehnt, sei dann aber umgeschwenkt.

Brett McGurk, ein ehemaliger US-Nahostbeauftragter, sieht derzeit keine Möglichkeit, dem Iran die Kontrolle über die Meerenge wieder zu entreißen. „Sie sind wie Geiselnehmer, sie werden nicht hergeben, was sie haben“, sagte McGurk im US-Sender CNN über die iranischen Politiker und Revolutionsgardisten. „Das wird noch eine Weile dauern, das ist schwierig für uns.“