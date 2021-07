In der Wirtschaft mehren sich Stimmen, die im Klimaschutz ein zukunftsträchtiges Geschäftsfeld sehen – falls die Politik mit mutigen Entscheidungen die Voraussetzungen dafür schafft. Ein Beispiel dafür ist der Appell einer Gruppe von 457 internationalen Investoren im Vorfeld des jüngsten G7-Gipfels der führenden Industrienationen.

Die Gruppe globaler Investoren, die weltweit rund 41 Billionen Dollar (etwa 35 Billionen Euro) an Anlagevermögen repräsentieren, forderte Regierungen weltweit dazu auf, dringend energischere Schritte beim Klimaschutz zu unternehmen. Vor dem Gipfel der reichen Industrienationen (G7) im englischen Carbis Bay veröffentlichten 457 Investoren einen Appell an alle Länder, ihre nationalen Pläne zum Klimaschutz deutlich auszubauen, um die Erderwärmung wie im Pariser Klimaabkommen angestrebt auch tatsächlich auf 1,5 Grad zu begrenzen.

„In dieser globalen Krise tragen Investoren und Regierungen jeweils Verantwortung, schnell und mutig zu handeln“, heißt es in dem offenen Brief der Investoren. Sie beklagen, dass ihre Fähigkeit, die für den Übergang zur Klimaneutralität erforderlichen Billionen bereitzustellen, durch die Kluft zwischen den bisher vorliegenden Zusagen der Regierungen und den eigentlichen Anforderungen für den Klimaschutz behindert würden.

Die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens schaffe bedeutende Möglichkeiten für Investitionen in saubere Technologie, grüne Infrastruktur und andere Produkte und Dienste, die gebraucht würden. Energische Politik in Übereinstimmung mit der Begrenzung der Erderwärmung auf weniger als 1,5 Grad könne den Fluss privaten Kapitals beschleunigen und erhöhen, heißt es in dem Brief. Zu den Unterzeichnern gehören namhafte Unternehmen wie Allianz Global Investors, Amundi, Axa, BNP Paribas und Nomura Asset Management. Initiator des Schreibens ist die Investor Agenda,eine Initiative von Verbänden und Gruppen, die sich für nachhaltiges Investment einsetzen.

Länder, die ehrgeizige Ziele setzten, dürften aus ihrer Sicht auch attraktive Ziele für Investitionen werden, während andere das Nachsehen haben dürften, schreiben die Investoren. Vor der UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow im November müssten die Teilnehmerländer ihre nationalen Pläne verstärken.

Die Ziele müssten in den einzelnen Ländern auch politisch umgesetzt werden. Beispielsweise müssten die Subventionen für fossile Energien gestoppt werden. Auch die Stromerzeugung mit Kohle sollte mit klaren Fristen auslaufen. Öffentliche Investitionen in kohlendioxidintensive neue Infrastruktur müssten vermieden werden.

Klimaschutz: Aussicht auf grünen Boom