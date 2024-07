Der Fremdenverkehr in Griechenland boomt. In diesem Jahr erwartet das Land einen neuen Reise-Rekord. Die Einheimischen fürchten aber die Zerstörung ihrer Inselparadiese. Jetzt will die konservative Regierung mit neuen Regeln eingreifen.

„Gleich kommen sie“, sagt Notis Papas. Am Morgen sind gleich drei Kreuzfahrtschiffe kurz nacheinander in der Bucht von Mykonos vor Anker gegangen. Jeder der Riesen transportiert mindestens 5000