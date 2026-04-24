Auf Gefahren beim Kauf auf Onlineportalen gerade aus China weist eine neue Infokampagne im Netz hin und bedient sich dabei eines besonderen Kniffs.

Auf den ersten Blick sieht die Werbung, die plötzlich im Instagram-Account auftaucht, normal aus. Angepriesen werden moderne Hairstyler, Schuhe, eine Smartwatch oder ein Kleid. Video-Ergänzungen verstärken das Bild der Normalität. Wer die Videos anklickt, wird jedoch kurz stutzen: Eine junge Frau preist darin Waren an, die sie über chinesische Plattformen gekauft hat. Ihre sehr humorvollen, ironisch-überspitzten Formulierungen allerdings offenbaren die Kluft zwischen dem Händlerversprechen zur Qualität der Produkte und der Realität. Denn hinter der scheinbaren Werbung verbirgt sich eine ausgeklügelte Informationskampagne gegen sogenanntes Dropshipping (siehe: Info) – angestoßen vom Handelsverband Südwest, an dem sich Wirtschaftsministerium, Verbraucherzentrale und die Medienanstalt Rheinland-Pfalz beteiligen. Der Name ist Programm: „Der ehrlichste Shop der Welt“ heißen sowohl Kampagne als auch Webadresse der Aktion. Statt um Verkauf geht es um Informationen über Fallstricke beim Kauf auf Plattformen außerhalb der Europäischen Union – vor allem bei Shops aus China wie Temu und Shein, die ein rasantes Wachstum verzeichnen.

Gefahren für Verbraucher

Die Website, die als „bewusste Inszenierung“ konzipiert ist, setze dabei genau dort an, wo nach Auffassung des Handelsverbands das Problem entsteht: bei der Liste von Inhalten (Feed) auf den Social-Media-Plattformen. Deshalb orientierten sich die „Werbefilme“ oder Fotos auf der Website in Sprache und Ästhetik den Plattform-Angeboten, teilt der Handelsverband mit. Kundenbewertungen verstärken den optischen Eindruck eines normalen Online-Shops. Doch was zunächst als Werbung aussieht, offenbart erst beim Anklicken die Intention: Informationen über Probleme bei Rücksendungen, Sicherheitslücken oder unklaren Herstellerangaben. Über Links gelangen die Nutzer auf die Website des Shops oder zur Verbraucherzentrale mit vielen Informationen über Gefahren und Risiken rund um die vermeintlichen Schnäppchen.

„Die Zielgruppe der Kampagne sind vor allem junge Menschen im Alter zwischen 14 und 29 Jahren mit Vorliebe für günstige Waren“, sagt Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands (HDE) Südwest. Die Filme sollen dabei erlebbar machen, wie schnell Verbraucher auf unseriöse Angebote hereinfallen können.

Doch die Gefahren, die von Angeboten solcher Plattformen ausgehen, betreffen längst nicht nur die jüngeren Verbraucher. So hat die Stiftung Warentest zusammen mit ihren europäischen Partnern bei einer Waren-Untersuchung erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt. Knapp 70 Prozent der untersuchten Produkte erfüllten die in der EU geltenden Sicherheitsstandards nicht, etwa ein Viertel stuften die Tester als potenziell gefährlich ein. Darunter Schmuck mit zu hohen Cadmiumwerten, USB-Ladegeräte, die viel zu heiß werden oder Babyspielzeug, das Kleinstteile enthielt und somit zur Erstickungsgefahr wird.

„Verzerrter Wettbewerb“

Schon seit Jahren klagen deutsche Händler über die hohen Umsatzeinbußen, die solche Plattformen – vor allem die chinesischen Temu und Shein – verursachen. Allein im Weihnachtsgeschäft 2025 flossen rund 2 Milliarden Euro an Händler sogenannter Drittstaatenplattformen. Deren Wachstumsraten sind enorm: Allein bei Temu und Shein schieße der Umsatz jährlich um mehr als 27 Prozent nach oben. Täglich gelangen laut HDE 460.000 Pakete über diese Plattformen nach Deutschland. Den Jahresumsatz von Temu und Shein durch diese Lieferungen schätzt der Handelsverband auf zusammen 2,7 bis 3,3 Milliarden Euro. Der deutschen Wirtschaft entgingen dadurch jährlich rund 2,4 Milliarden Euro an Wertschöpfung, davon allein 1,3 Milliarden Euro im Einzelhandel.

Der gesamte deutsche E-Commerce – geschätzter Umsatz im Jahr 2025: 92,4 Milliarden Euro – legt laut HDE dagegen lediglich um etwas mehr als 3 Prozent zu. Wesentlicher Grund: die außereuropäischen Anbieter missachteten weitgehend die Spielregeln: Themen wie Produkthaftung, Sicherheitskennzeichnung oder Lieferkettensorgfalt würden meist ignoriert, Umsatzsteuer- oder Zoll-Zahlungen oft umgangen. Die Erfahrung des Handelsverbands: „Plattformen wie Temu oder Shein bewegten sich zwar auf demselben Markt wie europäische Anbieter. Doch sie folgen häufig anderen oder gar keinen Regeln. So lange, bis sie abgemahnt würden“, sagt Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer.

Neue Zoll-Regel ab Juli

In einem Punkt, der nach Auffassung des Handelsverbands zu „einer systematischen Wettbewerbsverzerrung für den deutschen Online-Handel geführt hat“ – die Zollfreigrenze von 150 Euro – hat die EU reagiert. Ab Juli wird auch für Pakete, deren Warenwert unter 150 Euro liegt, ein fester Zollsatz von 3 Euro erhoben. Darauf hatten sich die Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten im Dezember vergangenen Jahres als Zwischenlösung verständigt. Damit soll die Flut der Billigimporte eingedämmt werden. Die EU verspricht sich davon zum einen verbesserte Wettbewerbsbedingungen im Onlinehandel. Sie erhofft sich andererseits aber auch geringere „Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für Verbraucher“ und weniger Betrugsfälle. 2028 will die EU über eine Dauerlösung entscheiden. Möglich, dass die Freigrenze komplett wegfällt. Diese war ursprünglich für private Geschenksendungen gedacht. Doch vor allem chinesische Plattformen hätten daraus ein industrielles Geschäftsmodell entwickelt, den Warenwert in fast 65 Prozent der Fälle bewusst zu niedrig angegeben und somit Zollabgaben systematisch umgangen, heißt es beim Europäischen Parlament.

Mit dem bisherigen Zugriff auf die Kampagne, die die Kooperationspartner als Verbraucherschutz und auch als Wirtschaftsförderung betrachten, zeigt sich Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer zufrieden. Mehrere Tausend Klicks seien in kurzer Zeit erreicht worden, die Verweildauer sei mit durchschnittlich zwei Minuten ordentlich. Ende April will der Handelsverband ein erstes Resümee ziehen.

Info: Dropshipping

Beim Dropshipping (zu deutsch etwa Direktliefern) verkaufen Online-Händler Waren, die sie selbst nicht besitzen, sondern erst nach dem Bestellen der Kunden beim Produzenten ordern. Die Hersteller versenden die Waren dann direkt an die Kunden. Vorteil für die Händler: Sie müssen kein umfangreiches Lager vorhalten, was hohe Kosten verursachen würde. Die Nachteile für Verbraucher: Sie haben meist keinen greifbaren Ansprechpartner, es fehlen Gewährleistung und EU-Sicherheitsgarantien. Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) nennt als weitere schwerwiegende Nachteile: die Ware komme oft verspätet und entspreche sehr häufig nicht der beworbenen Qualität. Rücksendeadressen fehlten oder lägen außerhalb der EU. Zudem würden die meist minderwertigen Produkte unter umweltschädlichen Bedingungen produziert. „Da es de facto keinen Kundenservice gibt, Rückgaben nicht funktionieren und der Warenwert gering ist, endet ein großer Teil davon direkt im Müll“, so das EVZ.