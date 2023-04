Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu den wichtigsten Themen an den Börsen gehört die künftige Zinspolitik der US-Notenbank. Wichtig ist dafür die Entwicklung der Inflation in der weltgrößten Volkswirtschaft. Am Donnerstag wird in Washington die Teuerungsrate für Dezember veröffentlicht.

Nach einem freundlichen Jahresauftakt an den Aktienmärkten verspricht die zweite Handelswoche spannend zu werden. Am Montag veröffentlicht das Statistische Bundesamt Zahlen