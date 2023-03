Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Jahresbeginn hat die türkische Währung mehr als ein Drittel ihres Wertes gegenüber Euro und Dollar verloren. Auch eine Inflationsrate von 20 Prozent macht den Türken das Leben schwer. Warum dennoch viele zu Präsident Erdogan und seinem irrationalen Kurs halten.

Wer in der Türkei einkaufen geht, muss sich beeilen. Ein Gemüsehändler in der Istanbuler Innenstadt kommt mit den Preisschildern kaum nach, so schnell steigen die Einkaufspreise.