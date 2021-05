Die Teuerung kehrt zurück, und sie wird sehr bald deutlich die niedrigen Inflationsraten der vergangenen Jahre übertreffen. Das sagt der Finanzwissenschaftler am Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW, Friedrich Heinemann. Er spricht darüber, wie die Europäische Zentralbank darauf reagieren wird und warum das ein Problem ist.

Herr Professor Heinemann, wir sind an niedrige Inflationsraten gewöhnt, in den vergangenen Monaten waren sie sogar negativ. Der Europäischen Zentralbank (EZB) gelingt es mit ihrer Geldpolitik seit Jahren nicht, das selbst gesteckte Inflationsziel von knapp unter 2 Prozent zu erreichen. Wird sich an der Teuerungsrate durch die Corona-Krise etwas ändern?

Seit Jahren sehen wir erstaunlich niedrige Inflationsraten und das eigentlich in allen Industrieländern. Im Grunde sollte uns das erst einmal zufrieden machen mit der Arbeit der Zentralbanken. Auch hierzulande übersehen manche der ewigen Euro-Kritiker, dass wir in Deutschland mit dem Euro bislang mehr Preisstabilität hatten als vorher. Zu DM-Zeiten waren Inflationsraten von 3 Prozent und darüber ziemlich normal. Eine solche Preisentwertung hat es seit Euro-Einführung nie mehr gegeben. In den letzten Jahren war die Sorge der EZB umgekehrt eher, dass die Inflation zu niedrig ist oder die Preise sogar in der Breite fallen könnten. Eine solche Deflation gilt als sehr gefährlich. Aber mit dem Ende der Pandemie könnte sich das Bild jetzt bald durchgreifend wandeln. Eine höhere Inflation steht vor der Tür.

Warum das?

Es gibt ein kurzfristiges und ein langfristiges Argument. Spätestens ab Herbst werden wir hoffentlich viel vom Konsum nachholen können, auf den wir vorher über Monate verzichten mussten. Auf den Girokonten der privaten Haushalte liegen zig Milliarden, die nur auf das Ende des Lockdowns warten. Es ist daher mit einem regelrechten Nachfrageboom zu rechnen, der wird die Preise treiben. Die Dienstleister wiederum werden versuchen, sich durch höhere Preise einen Teil der Lockdown-Schäden zurückzuholen. Aber auch langfristig gibt es Argumente für eine höhere Inflation in der Eurozone. Es könnte sein, dass manche besonders hoch verschuldeten Staaten mit ihren Staatsschulden nicht mehr klar kommen, wenn die Inflation nicht die Last der Schulden verringern hilft.

Wann rechnen Sie mit einer Rückkehr der Teuerung?

Wenn wir der Kanzlerin vertrauen, sind wir spätestens im September alle geimpft. Spätestens danach wird die Dienstleistungskonjunktur deutlich anspringen. Wenn dann die Restaurants ihre Speisekarten neu drucken und die neuen Reiseprospekte kommen, werden darin höhere Preise stehen.

Müssen wir dann auch mit Inflationsraten über dem EZB-Ziel von knapp 2 Prozent rechnen?

Kurzfristig sicherlich. In diesem Jahr sorgen ohnehin die Rückkehr zu den alten Mehrwertsteuersätzen und die neue CO 2 -Besteuerung für einen ersten Preisschub. Der ist aktuell schon erkennbar. Wenn da noch der Preisauftrieb des wirtschaftlichen Neustarts nach Eindämmung der Pandemie kommt, dürfte die Inflation die 2-Prozent-Marke knacken.

Aber wird die EZB eine solche Teuerung tolerieren?

Ganz sicher ja.

Warum sollte sie das tun?

Christine Lagarde und der ganze EZB-Rat möchten die Erholung der Eurozone vom historischen Einbruch der Pandemie mit allen Mitteln unterstützen. Ein Argument ist auch, dass sich die EZB eigentlich nicht für kurzfristige Schwankungen der Inflation interessiert. Die Sorge vor einer zu hohen Inflationsrate beginnt im EZB-Rat erst dann, wenn die Inflation dauerhaft über die Zielmarke von 2 Prozent steigt. In den letzten Monaten ist zudem ein neues Argument hoffähig geworden: Weil die Inflation jetzt lange Zeit zu niedrig war, dürfe sie spiegelbildlich dann auch eben längere Zeit zu hoch werden. Tatsächlich gibt es Überlegungen, das Inflationsziel von 2 Prozent in Zukunft stärker als Durchschnittswert zu interpretieren. Dann könnte die EZB eine höhere Inflation auch für ein oder zwei Jahre hinnehmen. Die fehlende Inflation der letzten Jahre kann dann in den nächsten Jahren gewissermaßen nachgeholt werden.

Sehen Sie Anzeichen dafür, dass die EZB die Öffentlichkeit auf einen Anstieg der Teuerungsrate vorbereitet?

Mitglieder des EZB-Rats betonen derzeit in ihren Stellungnahmen auffällig häufig, dass man einen kurzfristigen Inflationsanstieg nicht zu ernst nehmen sollte. Auch laufen die Arbeiten an der Überprüfung der geldpolitischen Strategie der EZB mit Hochdruck. Und hier deuten viele Stellungnahmen in Richtung einer künftig weniger strengen Anwendung des 2-Prozent-Ziels. All das sind deutliche Zeichen, dass sich Christine Lagarde und ihre Kollegen von einem Anstieg der Inflation nicht unter Handlungsdruck setzen lassen wollen.

Bedeutet das dann, dass auch die großangelegten Staatsanleihenkäufe durch die EZB weitergehen?

Damit ist ganz sicher zu rechnen. Und hier wird es jetzt wirklich gefährlich. Wir haben heute Euro-Staaten in Südeuropa, die ohne die EZB-Käufe schlicht zahlungsunfähig wären. In der akuten Krise kann man diese starke Rolle der Zentralbank für die Schuldenfinanzierung noch gut vertreten. Auf Dauer, nach dem Ende der Pandemie, wäre das aber in klarem Widerspruch zum Verbot der Staatsfinanzierung über die Notenpresse, das in den EU-Verträgen festgeschrieben ist. Und auf diesem Weg sind wir leider. Ehrlich gesagt sehe ich hier auch den wirklichen Grund dafür, dass sich die EZB bei der Inflation mehr Flexibilität sichern will.

Was heißt das konkret?

Die EZB steckt im Grunde bereits jetzt in einer Zwangslage: Würde sie zur Inflationsbekämpfung die Zügel anziehen, dann müsste sie Italien den Geldhahn abdrehen. Italien wird ohne durchgreifende Reformen und ohne EZB-Hilfe an den Kapitalmärkten nicht mehr genügend Käufer für seine Anleihen finden. Das Land benötigt pro Jahr mehrere Hundert Milliarden Euro an frischem Geld. Deshalb könnte ein Ende der EZB-Hilfen eine neue Schuldenkrise auslösen und zum Sprengsatz für die Eurozone werden. Die EZB muss die Staatsanleihen also weiter kaufen, ob wie will oder nicht. Letztlich ist der EZB-Rat hier nicht mehr frei in seinen Entscheidungen.

Was bedeutet dies für die Inflationsraten der Zukunft?

Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nutzen die hoch verschuldeten Euro-Staaten die aktuellen Billionen-Hilfen von EZB und EU für ein umfassendes Reformprogramm. Dann können sie über die Jahre aus den Schulden herauswachsen und die EZB wird wieder frei in ihren Entscheidungen. Bleiben Länder wie Italien im Reformstau, dann wird die EZB auf Jahre Staatsanleihen kaufen müssen – und dann wird sich die Inflationsrate auch auf Dauer oberhalb von 2 Prozent festsetzen. Das Verschuldungsproblem wird in diesem Szenario dann gelöst wie schon so oft in der Geschichte: Durch geringe Zinsen für die Sparer in Kombination mit einer spürbaren Inflation. Dann schmelzen die Schulden in realer Betrachtung dahin wie der Schnee im Frühling.

Interview: Olaf Lismann

Zur Person