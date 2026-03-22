Die Aktienmärkte stehen vor düsteren Zeiten, wenn sich Energie weiter verteuert und weitere Preise anziehen.

Von Matthias Schiermeyer

Es ist Zeit, einen Blick auf vier Jahre alte Charts zu werfen: Damals – im Oktober 2022 – kletterte die Inflationsrate im Euroraum auf 10,6 Prozent. Nun mehren sich die Stimmen, die einen ähnlichen Schub erwarten.

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sagt für den März eine Preissteigerungsrate von etwa 2,6 Prozent voraus. Die Inflationsrate werde in den kommenden Monaten noch zulegen, wenn die Energiepreise weiter klettern und die höheren Gaspreise bei den privaten Haushalten ankommen. Auch bei Nahrungsmitteln könnte die Teuerung anziehen.

Was macht die EZB?

Allerdings dürfte der Energiepreisschub nicht so stark ausfallen wie 2021/2022, und andere preistreibende Faktoren wie Lieferkettenprobleme oder Nahrungsmittelknappheiten werden Krämer zufolge weniger durchschlagen als damals. Folglich rechnet er diesmal nicht mit zweistelligen Preissteigerungsraten, sondern eher mit 3 bis 4 Prozent, je nach Eskalationsstufe des Nahost-Kriegs.

Was gedenkt die Europäische Zentralbank gegen die Inflation zu tun? Am Mittwoch will EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine mit Spannung erwartete Rede halten.

Alle Augen sind auf die Straße von Hormus gerichtet

Die Aktienmärkte sind bereits schwer angeschlagen, Leitzinsanhebungen würden die Laune nicht verbessern. Gut 11 Prozent ist der Dax seit Kriegsbeginn nach unten gerauscht. Vor allem die Konsumgüterbranche leidet: Die Aktie von Beiersdorf befindet sich gerade im freien Fall und hat den tiefsten Stand seit zehn Jahren erreicht – auch Henkel-Aktien sind seit Kriegsbeginn in zweistelliger Prozenthöhe eingebrochen. Den Konzernen macht auch die Konsumzurückhaltung zu schaffen.

Die Wurzel allen wirtschaftlichen Übels liegt im Kriegsgebiet. In den USA warnt die Bank of America: Sollte die Straße von Hormus nicht schon bald freigegeben werden, sei eine globale Rezession denkbar.