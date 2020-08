Wer in Deutschland coronabedingt kurzarbeitet, hat seine Arbeitszeit im Juli im Schnitt um 43 Prozent reduziert. In der Gruppe der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten waren im vergangenen Monat 17 Prozent in Kurzarbeit, wie das Münchner Ifo-Institut auf Basis seiner Unternehmensumfragen schätzt.

„Der Arbeitsausfall durch Kurzarbeit ist beträchtlich und zeigt, dass die deutsche Wirtschaft in vielen Branchen noch weit entfernt ist von einer Rückkehr zur Normalität“, sagte Ifo-Arbeitsmarktexperte Sebastian Link. Im Gastgewerbe etwa beträgt der geschätzte branchenweite Arbeitsausfall 25 Prozent – hier haben laut Ifo 42 Prozent der Kurzarbeiter einen durchschnittlichen Ausfall von 54 Prozent.

Geschätzt 5,6 Millionen Kurzarbeiter

Überdurchschnittlich hoch ist der Ausfall auch in der Industrie: 33 Prozent der Kurzarbeiter haben im Schnitt einen Ausfall von 30 Prozent. Hoch ist der Ausfall auch bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen – dazu gehören etwa Reisebüros. Ifo schätzt die Zahl der Kurzarbeiter im Juli auf 5,6 Millionen, das sind 16,6 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Die Bruttolöhne sind in der Corona-Krise um mehr als 2 Prozent gesunken - vor allem wegen geringerer Arbeitszeiten. Laut Statistischem Bundesamt reduzierte sich die bezahlte Wochenarbeitszeit Voll- und Teilzeitbeschäftigter im zweiten Quartal im Schnitt um 4,7 Prozent.