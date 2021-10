Die stark gestiegenen Energiepreise bereiten der Chemie- und Pharmaindustrie in Deutschland wachsende Sorgen. Auch die BASF ist betroffen.

„Der Preisschock für Gas in Kombination mit den ohnehin höchsten Strompreisen in Europa und der Welt entwickelt sich zu einem gravierenden Kostenproblem für energieintensive Unternehmen und ihre Wettbewerbsfähigkeit am Produktionsstandort Deutschland“, erklärte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Freitag. „Hier eine Lösung zu finden, wird eine wichtige Aufgaben der neuen Bundesregierung sein.“

Dem Verband lägen derzeit allerdings keine Informationen darüber vor, „dass es in der gesamten Branche zu möglichen Abschaltungen von Produktionsanlagen wegen der Energiepreise kommen könnte, wie es in Ostdeutschland droht“. Das hänge davon ab, welche kurz,- mittel- und langfristigen Kontrakte die Unternehmen abgeschlossen hätten. In der ostdeutschen Industrie bedrohen laut VCI-Landesverband Nordost die hohen Energiepreise die Produktion von Grundstoffen wie Ethylen.

Die BASF hat nach eigene Angaben die Produktion von Ammoniak an den Standorten Ludwigshafen und Antwerpen gedrosselt und dies mit dem Anstieg des Erdgaspreises in Europa begründet. Dadurch hätten sich die Bedingungen für den wirtschaftlichen Betrieb einer Ammoniakanlage erheblich verschlechter, so der Ludwigshafener Chemiekonzern. Weitere Angaben machte das Unternehmen nicht.

90 Euro pro Megawattstunde

Die Gaspreise hätten „historische Höchststände“ erreicht, sagte der Chef von Deutschlands größtem Gasimporteur Uniper, Klaus-Dieter Maubach, in Düsseldorf. Im Großhandel koste eine Megawattstunde Gas zur Lieferung im ersten Quartal kommenden Jahres inzwischen über 90 Euro, vor einem Jahr habe der Preis noch weniger als 10 Euro betragen. Ähnlich sei die Entwicklung beim Strom. Neben der hohen Nachfrage sei ein weiterer Preistreiber die Sorge vor Engpässen im Winter. Maubach zufolge sind die Gasspeicher in Deutschland und Europa aktuell unterdurchschnittlich gefüllt.

Der Uniper-Chef nahm den russischen Energiekonzern Gazprom gegen Vorwürfe in Schutz, er habe mit einer Verknappung seiner Lieferungen den Preisanstieg verursacht. Gazprom liefere zuverlässig, alle Verträge würden eingehalten. Uniper ist Mitfinanzier der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2.